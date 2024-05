Toni Kroos verabschiedet sich zum zweiten Mal: An wem arbeiten sich die Deutschen in Zukunft ab?

© getty

Toni Kroos: Herausragende Querpässe

Die Kritikpunkte, an denen sich ein Teil der deutschen Fußballlandschaft abarbeitet, sind traditionell absurd. Bei Toni Kroos sind es die vermeintlichen Querpässe. Er mache das Spiel langsam, er sei zu unspektakulär und ganz nebenbei, na klar, fehlen ihm die deutschen Tugenden.

Ein Zweikämpfer war Kroos noch nie. Im Dress des DFB-Teams brauchte der Mittelfeldspieler im März allerdings nur ganz wenige Sekunden gegen Frankreich, um dem Land der Grätschen und Zweikämpfe zu zeigen, was es ausmacht, wenn man Instinkt mit Spielverständnis und zwei Füßen vereint, die in der Lage sind, mit dem Ball fast alles anzustellen.

Tatsächlich war die Vorlage zum schnellsten Tor in der Geschichte der Nationalmannschaft von Florian Wirtz ein ganz passabler Querpass. Zumindest am Bildschirm bewegte sich der Ball ja durchaus quer - vielleicht ist auch das das große Missverständnis. Einen weiteren solcher "Querpässe" spielte Kroos in der Champions League im Hinspiel gegen den FC Bayern. Vinícius Júnior profitierte von einem perfekt getimten Pass in die Tiefe.

Doch Ironie beiseite: Kroos ist eine Legende. Der Weg dorthin deutete sich nicht erst in den vergangenen Jahren an, in denen er mit Real Madrid unzählige Titel gewann und sich auch in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" der deutschen Öffentlichkeit nahbarer präsentierte.

Die Europameisterschaft wird seine letzte große Mission. Es ist absehbar, dass der Ausgang dieses Turniers auch wieder zu Diskussionen um ihn führen wird - wenngleich es vollkommen egal ist, wie die EM für ihn endet. Seinen Status als einer der größten deutschen Spieler der Geschichte hat er sicher. Mindestens mal bei denen, die seine Karriere aufmerksam verfolgt haben.