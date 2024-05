"War schon ein cooler, schöner Moment": Aleksandar Pavlovic erklärt Hintergründe zu EM-Nominierung im TV

Im Zuge der neuen Kommunikationsstrategie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Ludowig in der Vorwoche in ihrer Sendung verkündet, dass Pavlovic im vorläufigen 27er-Kader für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) steht. Der DFB hatte vor der offiziellen Nominierung am vergangenen Donnerstag einige Spieler bereits über Influencer und andere Prominente vorab veröffentlicht.

Pavlovic selbst war zuvor bereits durch Bundestrainer Julian Nagelsmann informiert worden. "Ich war gerade an der Säbener Straße, im Entmüdungsbecken, im Jacuzzi", sagte der 20-Jährige: "Der Puls ging sofort nach oben, ich habe mich riesig gefreut und sofort meine Familie und meine Berater angerufen. Es war definitiv eine der schönsten Nachrichten auf dem Handy, die ich in meinem Leben erhalten habe."