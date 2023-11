DFB-Team: Kai Havertz ist nicht allein! Diese Spieler kickten auf fremden Positionen für Deutschland

Kai Havertz wurde von Julian Nagelsmann als Linksverteidiger eingesetzt. Für den Profi des FC Arsenal ist die Situation allerdings nicht neu. Schon unter Joachim Löw wurde er einst auf einer Position aufgestellt, die relativ neu für ihn war. SPOX hat weitere DFB-Kicker gefunden, die einst fremd auf ihrer Position waren.

So richtig fremd war ihm die Position als Außenstürmer nicht. Doch irgendwann im Verlauf seiner Jugendkarriere, in der er vornehmlich als Mittelfeldspieler eingesetzt wurde, entschied man sich, ihn außen zu bringen. Beim DFB sorgte er dort für frischen Wind, spielte jahrelang im linken oder rechten Mittelfeld, ehe Louis van Gaal beim FC Bayern die folgenreiche Entscheidung traf, ihn auf die Sechs zu beordern. Dort wurde Schweinsteiger nach vielen Jahren der Kritik auch beim DFB zum Führungsspieler.

Etwas ambivalenter sahen die über 80 Millionen Bundestrainer die Rolle von Shkodran Mustafi in eben jener Viererkette 2014 in Brasilien. Der etatmäßige Innenverteidiger spielte rechts hinten. Da Löw auf dieser Position aber Lahm im Kader hatte, war das Unverständnis für diese Entscheidung groß. Mustafi spielte weder schlecht noch außerordentlich gut. Gegen Algerien verletzte er sich aber und so erledigte sich die Debatte von selbst.

Im Mittelfeld hatte der Bundestrainer dafür ein theoretisches Überangebot zur Verfügung. Zur Verteidigung von Löw muss allerdings auch angeführt werden, dass Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger mit Fitnessproblemen ins Turnier gingen. Vielleicht also gar nicht so schlecht, dass Lahm im Zentrum begann. Nach dem Algerien-Krimi rückte er zurück auf seine Stammposition und trug seinen Teil zum WM-Titel bei.

Flügelstürmer ist auch schon das Stichwort. Für Mesut Özil war die Rolle als linker Außenspieler keine komplett neue. Dennoch hat der Weltmeister von 2014 seine Stärken eher im Zentrum, wo er das Spiel als klassischer Zehner so gestalten konnte, wie nur wenige andere in seiner Generation. Dort gab es allerdings Thomas Müller - und der spielte bekanntlich auch unter Löw immer.

© getty

Kai Havertz und die vermeintlich falschen Neuner

Für Kai Havertz ist das Linksverteidiger-Experiment keine gänzlich neue Erfahrung. In der Vergangenheit wurde er im Zuge der fehlenden echten Neuner häufig als Stürmer eingesetzt. Damit war der talentierte Offensivspieler beim DFB nicht allein.

Serge Gnabry, Thomas Müller, Mario Götze - die Liste an Spielern, die als Mittelstürmer ausprobiert wurden, ist lang. In Deutschland oft als "falsche Neun" betitelt, spielten diese Spieler aber oft eher eine "echte Neun" und nicht in der abkippenden Rolle, die einst Lionel Messi so erfolgreich bekleidete.

Erfolgreich war das alles nicht und so ist man beim DFB mittlerweile zufrieden, dass es immerhin Niklas Füllkrug gibt.