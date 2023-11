Spott für den DFB: Ausgerechnet bei Debütant Marvin Ducksch passiert ein Fehler

Ausgerechnet bei Debütant Marvin Ducksch hat es am Samstagabend bei der 2:3-Niederlage der deutschen Nationalelf gegen die Türkei eine Panne gegeben: Sein Name wurde auf der Anzeigetafel falsch geschrieben.

Als Aufstellung und Einwechselspieler der DFB-Elf auf der Anzeigetafel im Berliner Olympiastadion eingeblendet wurden, stand dort unter anderem "Marvin Duksch". Ein "c" hatte es nicht in den Nachnamen des Angreifers von Werder Bremen geschafft.

Zugegebenermaßen ist dies ein durchaus beliebter Fehler. Allerdings passte es am Samstagabend ins DFB-Bild, dass er ausgerechnet vor den 70.000 Zuschauern in Berlin passierte. Kein Wunder also, dass der Spott über den Fauxpas via Social Media groß war.

Ducksch ist erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Der 29-Jährige kam prompt am Samstagabend auch zum Einsatz. Er ersetzte in der 82. Minute Julian Brandt, ohne anschließend noch großartig in das Geschehen einzugreifen.

Am Dienstagabend bestreitet die Nationalelf ihr letztes Länderspiel in diesem Jahr. Dann treffen Ducksch und seine Mannschaftskameraden in einem Test auf Österreich. Die Partie findet in Wien statt.