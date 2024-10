BVB, Noten und Einzelkritiken von Borussia Dortmund gegen Celtic Glasgow: Matchwinner Karim Adeyemi reicht eine Halbzeit - ein Abwehrspieler offenbart Probleme

© getty

BVB, Noten von Borussia Dortmund vs. Celtic: Serhou Guirassy

Schon an Adeyemis 2:1 war er mit einer überragenden Weiterleitung per Hacke im Vorfeld beteiligt (11.). Zwei eigene Abschlüsse hatte er, bevor er per Elfmeter sicher zum 4:1 traf (40.). Er ließ sich oft ins Mittelfeld fallen und kurbelte von dort die BVB-Angriffe an. Voller Einsatzfreude auch im Spiel gegen den Ball. In der zweiten Hälfte verdiente er sich dann mit einer schönen Aktion auch ein Tor aus dem Spiel heraus (66.). Note: 1,5.