BVB: Borussia Dortmund vs. Celtic Glasgow in der Champions League heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die Schwarzgelben sind perfekt in die neue Champions-League-Saison gestartet. Auswärts bezwang das Team von Trainer Nuri Sahin am 1. Spieltag Club Brügge mit 3:0. In der Liga setzte man sich zuletzt 4:2 gegen den VfL Bochum durch.

vor Beginn Um 21 Uhr ertönt im Dortmunder Signal-Iduna-Park der Anpfiff.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions-League-Spiels zwischen Borussia Dortmund und Celtic Glasgow.