Trügerische Zahlen? Erst ein Härtetest wird Karim Adeyemi und dem BVB Antworten liefern

Karim Adeyemi machte das Gesicht, das zum Begriff des "tragischen Helden" perfekt passte. In der 47. Minute saß er auf dem Rasen des Dortmunder Stadions, presste die Lippen zusammen und starrte ins Leere. Er war sich wohl bewusst, dass mindestens eine Kamera auf ihn gerichtet ist, denn schließlich hatte er in der ersten Halbzeit beim 7:1 (5:1) von Borussia Dortmund gegen Celtic in der Champions League genug dafür getan, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen.

Drei Tore hatte er vor dem Seitenwechsel selbst erzielt und dazu noch einen Elfmeter herausgeholt - er war der BVB-Held an diesem Abend. Doch nur 45 Sekunden nach dem Seitenwechsel war er mit einem langen Schritt in einen Zweikampf gegangen - und hatte sich danach sofort hinten an den rechten Oberschenkel gefasst. "Ich musste raus und hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte er hinterher bei Prime Video zum für ihn tragischen Aus.

Und mit ihm hoffen auch die Dortmunder Verantwortlichen und Fans, dass die Verletzung nicht zu arg ausfällt. Denn bislang haben sie in dieser Saison in seinem dritten Jahr beim BVB den besten Karim Adeyemi gesehen - zumindest, was die Zahlen angeht: Er steht bei wettbewerbsübergreifend zehn Scorerpunkten aus acht Partien, nach schwachen sieben aus 34 in der Vorsaison und guten 15 aus 32 in seinem ersten Jahr bei den Schwarz-Gelben.