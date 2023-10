Mit Cristiano Ronaldo, Didier Drogba und Zlatan Ibrahimovic: Die Top-11 von José Mourinho

José Mourinho trainierte die Crème de la Crème des Weltfußballs. Seine Top-11 kann sich entsprechend sehen lassen.

Jose Mourinho ist einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte. The Special One gewann nicht nur unzählige große Titel, sondern arbeitete bei seinen Stationen Porto, Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur und AS Rom mit einigen der größten Spieler der vergangenen beiden Dekaden zusammen.

SPOX zeigt, wie die Top-11 der Stars aussehen könnte, die von Mourinho in dessen Laufbahn trainiert wurden.