Mit Lionel Messi wieder vereint? Sergio Agüero schlägt Pep Guardiola als neuen Argentinien-Trainer vor

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Sergio Agüero hat sich für ein Engagement Pep Guardiolas bei der Albiceleste ausgesprochen. Die beiden arbeiteten erfolgreich bei Manchester City zusammen, wo der ehemalige Coach des FC Bayern aktuell auch noch unter Vertrag steht.

"Für mich als Argentinier wäre es natürlich sehr schön, wenn er argentinischer Nationaltrainer werden könnte, aber ich weiß es nicht. Und da ich ein ehemaliger Spieler bin und die Sache als Fan der Nationalmannschaft betrachte, denke ich, dass natürlich jeder glücklich wäre", so der ehemalige Stürmer bei Stake.

Agüero ist allerdings skeptisch, ob es wirklich dazu kommen wird: "Ich denke, wir müssen abwarten, wohin er gehen will, welche Herausforderung er sucht. Ich glaube, dass Pep mit seinem Spielstil in einer Nationalmannschaft mehr Trainingseinheiten bräuchte. Ich meine, die Dinge, die er den Spielern beibringen und die er mit der Mannschaft koordinieren will, sind mit einem Nationalteam schwieriger umzusetzen."

Auch als England-Trainer war Guardiola im Gespräch

Der Vertrag Guardiolas als Teammanager der Citizens läuft im Sommer 2025 aus. Sollte er sich dazu entschließen, den Verein zu verlassen, wird er zweifellos eine Reihe von Angeboten erhalten. Dabei ergäbe sich eventuell auch die Möglichkeit, die englische Nationalmannschaft zu leiten, mit der der 52-Jährige kürzlich in Verbindung gebracht wurde, da der Vertrag von Gareth Southgate nach der Euro 2024 ausläuft.

Zudem sitzt Argentiniens Weltmeistermacher Lionel Scaloni aktuell fest im Sattel. Er ist noch bis Ende 2026 an den Verband AFA gebunden.