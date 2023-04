Champions League, Power Ranking nach den Viertelfinal-Rückspielen: Guardiola ist die neue Nummer 1 - Lampard sorgt für Rätselraten

Die Halbfinals der Champions League 22/23 stehen! Während dem FC Bayern trotz engagierter Vorstellung kein Comeback gegen Manchester City und Pep Guardiola gelingt, gibt sich Real Madrid keine Blöße und zieht erneut dank starker Effizienz in die nächste Runde ein. Doch besonders Halbfinale zwei hat es in sich, es wartet das Derby della Madonnina, das Mailänder Derby, das es zuletzt 2005 im Viertelfinale der Champions League gab. Damals setzte sich der AC Mailand mit zwei Siegen durch.

Insgesamt spielten sich die Blues über sein exzellentes Passspiel (über 90% Erfolgsquote) mit "Quarterback" Enzo Fernandez ganze 45 Mal ins Offensivdrittel, scheiterte hier aber wie so oft in den letzten Monaten in der Chancenkreation, 1.8 expected Goals bei diesem Aufwand sind klar zu wenig. Weder die 25 Flanken, die ungefährlichen Standards, noch die Zuspiele fanden Abnehmer, dazu fehlten die Flügelspieler, um per Dribbling in den Strafraum einzudringen - nur drei Mal war dies in 90 Minuten der Fall. Gegen den Ball sollte vor allem Kante als früher Abfangjäger agieren, doch nur 28% aller Pressingaktionen Chelseas waren erfolgreich, die Königlichen überspielten regelmäßig Pressinglinien, Kante eroberte nur zwei Bälle.

Auf eine 0:2-Niederlage im Hinspiel bei Real Madrid folgt eine erneute 0:2-Pleite und das Ausscheiden aus der Königsklasse - nach diversen Pleiten in der Liga der nächste Tiefpunkt einer rabenschwarzen Chelsea-Saison. Bereits die Aufstellung von Übergangstrainer Frank Lampard, aber auch spätere Wechsel ließen einige Fragen offen. So saßen Raheem Sterling, Joao Felix und Mykhaylo Mudryk zwei Drittel der Partie auf der Bank, die torungefährlichen N'Golo Kante und Connor Gallagher befüllten die Box als Abnehmer für Flanken.

In Mailand versuchte man direkt von Beginn an Spielkontrolle zu erlangen, über das Spiel hinweg stand man bei 59% Ballbesitz, den man besonders über den im Hinspiel ausgefallenen Innenverteidiger Nicolas Otamendi aufbaute und vorrangig auf die Flügel verteilte. Während die linke Seite um Frederik Aursnes und vor allem Alejandro Grimaldo regelmäßig Chancen kreierte, war die rechte Seite gerade durch den Ausfall von Alexander Bah stark geschwächt. Gegen Inters starken Defensivblock spielte man allerdings über 40% seiner Pässe lateral und ohne Raumgewinn, brachte den Ball nur 24 Mal überhaupt in den Strafraum, zeigte sich dort allerdings effizient und verwertete drei von fünf Schüssen auf das Tor.

Grundsätzlich dominierte Bayern die Partie über weite Strecken, es gelang aber nur 25 Mal, einen eigenen Spieler im Strafraum an den Ball zu bekommen. Häufig war es der finale Pass aus dem Offensivdrittel in die Box, den die Cityzens abfangen und in einen Konter umwandeln konnten. Neben einer erneut unglücklichen Vorstellung Dayot Upamecanos, der einen Elfmeter verschuldete und auch beim Gegentor seine Aktien hatte, ist immerhin Kingsley Coman positiv hervorzuheben: der Franzose schaffte es fünf Mal,den Ball per Dribbling in den Strafraum zu transportieren, schlug dazu sieben Flanken.

Nach dem Aus im DFB-Pokal schaffen es die Münchner auch nicht, die Champions League zu gewinnen - die Bürde aus der deutlichen Niederlage in Manchester war trotz einer couragierten Leistung im Rückspiel zu hoch. Zwar standen die Münchner nach 90 Minuten bei einem starken expected Goals Wert von 3.2, doch dieser setzte sich im Fall der Bayern nicht aus wenigen hochkarätigen, sondern vielen, recht ungefährlichen Abschlussaktionen zusammen. Total kam man auf gerade einmal zwei Großchancen, traf nur per Elfmeter - die Diskussion um einen nicht vorhanden Abschlussstürmer werden immer lauter.

© getty

Platz 5: SSC Neapel (war 5.)

Während der SSC Neapel in der Serie A mit Vollgas in Richtung Titel steuert, muss man sich in der Champions League dem AC Mailand geschlagen geben - obwohl man in beiden Partien das stärkere Team war! Nach der 0:1 Niederlage in San Siro vor einer Woche dominierte Napoli das Rückspiel mit 68% Ballbesitz, nutzte lange Ballbesitzphasen, um unglaubliche 69 Mal in das Offensivdrittel einzudringen, nur um dort dauerhaft auf ein nicht zu überwindendes rot-schwarzes Abwehrbollwerk zu treffen.

Mehr als die Hälfte aller Versuche, in den Strafraum einzudringen, wurden durch die starke Raum-/aber auch Mannverteidigung der Norditaliener unterbunden. Starstürmer Victor Osimhen wurde von Fikayo Tomori nahezu komplett aus dem Spiel genommen. Insgesamt 32 Flanken schlug man so nahezu aus Verzweiflung über die gesamte Partie verteilt, einzig der georgische Tempodribbler Khvicha Kvaratskhelia versuchte 15 Mal per Dribbling in die Box zu kommen, scheiterte aber ganze 10 Mal! So brachte Napoli nur vier seiner 20 Schüsse überhaupt auf das gegnerische Tor, ein vergebener Elfmeter und ein ineffektives Gegenpressing bei Milans Umschaltmomenten sorgten für ein 1:1, das nicht fürs Halbfinale reichte.

CREATEFOOTBALL SCORE: 63