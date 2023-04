In der Champions League kommt es heute zum Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Kann Chelsea heute gegen Real Madrid das Ruder rumreißen und den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel egalisieren? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Chelsea vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Real Madrid hingegen hat in der heimischen La Liga seine Pflichtaufgabe erfüllt und einen ungefährdeten 2:0-Sieg beim Abstiegskandidaten FC Cadiz eingefahren. Die Leistungsträger Alaba, Kroos und Modric schonte Trainer Carlo Ancelotti fast das gesamte Spiel lang.

Vor Beginn: Im Vergleich zum Hinspiel, das Chelsea gegen Real Madrid mit 0:2 verlor, hat sich nicht viel verändert. Chelsea ist weiterhin auf der Suche nach seiner Form. Seit nunmehr sechs Spielen gelang der Mannschaft von Frank Lampard kein Sieg mehr, am Wochenende musste man sich auch gegen Brighton Hove & Albion mit 1:2 geschlagen geben.

Vor Beginn: Als Austragungsort der Partie dient die Stamford Bridge in London. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Chelsea vs. Real Madrid.

© getty Real Madrid gewann das Hinspiel mit 2:0.

Chelsea vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea: Kepa - Fofana, Thiago Silva, Koulibaly - James, Kanté, E. Fernandez, Kovacic - Sterling, Havertz, Joao Felix

Kepa - Fofana, Thiago Silva, Koulibaly - James, Kanté, E. Fernandez, Kovacic - Sterling, Havertz, Joao Felix Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, Camavinga - Kroos, Fede Valverde, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Chelsea vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel liegen in Händen des Streamingdienstes Amazon Prime Video. Wer sich das Spiel also zu Gemüte führen will, braucht das Prime-Abo!

