Gewinner und Verlierer: Vinícius wird zum Liverpool-Albtraum - Reds Verteidiger erlebt Abend zum Vergessen

Nach einer massiven Leistungssteigerung schießt Real Madrid im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League den FC Liverpool mit 5:2 (2:2) aus dem Stadion. Wer hat dabei besonders geglänzt?

Denkwürdiger Abend an der Anfield Road: Liverpool liegt gegen Real Madrid früh mit 2:0 in Front - und geht am Ende mit 2:5 (!) unter. Der Titelverteidiger beweist also in der Neuauflage des Vorjahresendspiels einmal mehr seine außergewöhnlichen Comeback-Qualitäten. SPOX zeigt, wer die Gewinner und die Verlierer des Spektakels waren.

© getty GEWINNER: Vinícius Júnior Liverpool ist einfach Vinícius' Lieblingsgegner! Er schnürte einen Doppelpack und steht nun bei fünf Toren in vier Duellen mit den Engländern. Er ist auch der jüngste Nicht-Liverpool-Spieler seit Johann Cruyff, der in Anfield doppelt genetzt hat. Treffer Nummer eins war der Prototyp eines Vini-Treffers: Mit rechts zog der Brasilianer von der linken Seite kommend ab und versenkte die Kugel per Schlenzer in der langen Ecke. Bei seinem zweiten Tor war weniger Technik als Instinkt gefragt: Vinícius spekulierte nach einem Rückpass auf einen Fehler von Landsmann Alisson und wurde mit einem kuriosen Tor belohnt. Es waren aber längst nicht nur die Treffer, mit denen der Flügelstürmer Liverpool nervte. Immer wieder setzte er auch im Dribbling und mit klugen Laufwegen gegen unterschiedliche Kontrahenten Nadelstiche. Um ein Haar hätte er vor der Pause auch noch einen Assist gesammelt: Nach seiner Maßflanke auf Rodrygo im ersten Durchgang klärte Andy Robertson gerade noch rechtzeitig. Später bereitete Vinícius dann aber einen der Benzema-Treffer vor. Trent Alexander-Arnold dürfte wegen des 22-Jährigen schlecht schlafen.

© getty VERLIERER: Joe Gomez Wann kommt der Punkt, an dem man Mitleid mit einem Spieler hat? Joe Gomez erlebte den ultimativen Abend zum Vergessen. Der Innenverteidiger wurde vom Duo Benzema/Vinícius mehrfach hergespielt und verschuldete mehr als einen Gegentreffer. Sein Rückpass führt zu Alissons Bock beim zweiten Gegentreffer. Gomez beging auch das dumme Foul, das im 2:3 mündete, und bei den letzten beiden Toren der Gäste offenbarte er jeweils ein unglückliches Stellungsspiel. Andere Defensivakteure der Liverpooler bekleckerten sich gewiss auch nicht mir Ruhm (Trent Alexander-Arnolds Kritiker dürften zum Beispiel wieder Oberwasser haben). Aber Gomez' Fehler waren die folgenschwersten. Nach 73 Minuten erlöste ihn Jürgen Klopp und nahm ihn runter.

© getty GEWINNER: Karim Benzema Vor dem Spiel am Dienstag hatte Benzema in dieser Saison der Champions League noch kein einziges Tor erzielt. So viel zur Durststrecke. Benzema erzielte in der zweiten Halbzeit zwei Treffer und bugsierte Liverpool damit nahe an den Rand des Ausscheidens. Sein zweites Tor war besonders schön: Der französische Stürmer umspielte zwei Verteidiger, umkurvte Alisson und platzierte den Ball ins obere Eck. Alles an seinem Auftritt wirkte mühelos. Benzema berührte den Ball lange Zeit nicht und ließ sich gelegentlich für einen schnellen Pass oder einen kurzen Diagonalpass ins Mittelfeld fallen. Und dann, zum richtigen Zeitpunkt, explodierte er. Das ist die Art von Champions-League-Leistung, an die wir uns in den letzten 18 Monaten so sehr gewöhnt haben. Benzema ist nicht zurück. Er war nie wirklich weg.

© getty VERLIERER: Anfield Road Also das war ganz sicher keine dieser berühmten Anfield-Nächte. Das alt-ehrwürdige Stadion steht für epische Europapokal-Abende der Reds - gespickt mit berühmten Tore und mitreißenden Comebacks. All das lieferte am Dienstagabend allerdings der Gast aus Madrid. Die sagenumwobene Anfield-Energie war in den ersten 25 Minuten noch vorhanden, ließ dann aber immer mehr nach, als Real die Kontrolle übernahm. Das ist nicht unbedingt die Schuld der Liverpooler Fans - sie sangen noch, als Liverpool in Rückstand geriet -, aber Madrid zeigte keine Angst in einem Stadion, das seinen Gegnern normalerweise Furcht einflößt. Es war eine Leistung, die zeigte, dass das Publikum allein eine Mannschaft nicht retten kann, wenn diese so weit hinter dem Tempo des Gegners hinterherhinkt. Vor Dienstag hatte Liverpool in Anfield noch nie mehr als drei Gegentore in einem Europapokalspiel kassiert. Madrid hat diesen Rekord in kürzester Zeit gebrochen.

© getty GEWINNER: Der Mythos Real in der Champions League Real Madrid lag nach 15 Minuten mit 0:2 gegen ein stark aufspielendes Liverpooler Team zurück. Für die meisten Mannschaften ist das in den meisten Spielzeiten ein beängstigender, wenn nicht gar uneinholbarer Rückstand. Aber diese Madrider Mannschaft schaut in der Champions League nicht auf die Anzeigetafel. Stattdessen krempeln die Blancos die Ärmel hoch, spielen einen wunderbaren, flüssigen Fußball und übernehmen immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Und so war es auch in Anfield. Am Ende war es eine Demonstration des Titelverteidigers. Die Spanier streichelten sich den Ball zu, während die Liverpooler Fans nur schweigend zusehen konnten. Natürlich war auch ein bisschen Glück im Spiel. Benzemas Schuss wurde bei seinem ersten Tor leicht abgefälscht, während Vinicius einen Fehler von Alisson zu seinem zweiten Treffer nutzte. Aber diese Glücksmomente waren über die 90 Minuten hinweg verdient. Madrids Magie in der Königsklasse hat wieder funktioniert.