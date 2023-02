Eine neue Woche steht an in der Champions League, unter anderem empfängt der FC Liverpool heute Real Madrid. Hier könnt Ihr das Spektakel im Liveticker verfolgen.

Am heutigen Dienstag wartet ein richtiger Kracher in der Champions League: FC Liverpool vs. Real Madrid. Wir tickern die Partie hier live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Liverpool vs. Real Madrid: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Liverpool war im neuen Jahr nicht gerade in bestechender Form. Von den jüngsten neun Partien gingen vier verloren und zwei endeten unentschieden. Zumindest aber konnte das Team von Jürgen Klopp zuletzt zwei Begegnungen in Folge gewinnen. Gegen Real ist diese Formsteigerung wohl auch nötig - da die Königlichen in der Liga nämlich abgeschlagen sind, dürfte ihr voller Fokus auf der Champions League liegen.

Vor Beginn: Standesgemäß geht es auch bei diesem Heimspiel der Reds an der Anfield Road zur Sache. Der Anstoß ist auf 21 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. Real Madrid!

© getty Der FC Liverpool hat heute Real Madrid zu Gast.

Champions League, Liverpool vs. Real Madrid: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Darwin, Gakpo

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - J. Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Darwin, Gakpo Real Madrid: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga - Modric, Tchouameni, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Liverpool vs. Real Madrid: Champions League Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partie live sehen möchtet, könnt Ihr das natürlich auch tun - und zwar bei DAZN. Um 20.30 Uhr starten die Vorberichte, das folgende Team wird berichten:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Reporter: Daniel Herzog

Kommentator: Lukas Schönmüller

Experte: Sebastian Kneißl

Wie gewohnt kann die Übertragung des Streamingdienstes nur mit einem Abo empfangen werden. Welche Pakete DAZN anbietet und was diese beinhalten, erfahrt Ihr hier.

© getty Der amtierende Champion ist heute an der Anfield Road gefragt.

Champions League: Die Achtelfinalspiele im Überblick