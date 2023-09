Der Hamburger SV kriegt es heute in der 2. Bundesliga mit Fortuna Düsseldorf zu tun. SPOX tickert das Duell live mit. Hier geht es zum Liveticker der Partie SC Paderborn gegen Schalke 04.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf - 0:0 Tore / Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Öztunali Aufstellung Fortuna Düsseldorf Kastenmeier - M. Zimmermann, Siebert, de Wijs, Iyoha - Engelhardt, Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Tzolis - Jastrzembski Gelbe Karten /

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

27. Nun probieren es die Hausherren mal wieder über rechts. Jonas Meffert erspäht die Lücke, steckt den Ball in den Lauf von Ignace Van Der Brempt durch. Dieser kommt letztlich auch zur Flanke, die aber in den fangbereiten Armen von Florian Kastenmeier landet.

24. Derzeit bestimmt der HSV wieder das Geschehen und gestaltet den zwischenzeitlich gleich verteilten Ballbesitz wieder mehr zu seinen Gunsten. Zu Ende gespielt bekommen es die Rothosen aber kaum.

21. Dennis Hadzikadunic versucht es auf dem inzwischen vom Regen nassen Rasen links aus großer Distanz. Einen Aufsetzer bekommt der Bosnier nicht hin. Sein Rechtsschuss fliegt in hohem Bogen aufs Tor. Florian Kastenmeier kann es sich erlauben, zweimal zuzufassen.

19. Düsseldorf hält dagegen. Von seiner rechten Seite ist Matthias Zimemrmann eingerückt, passt aus dem Zentrum links in die Box zu Christos Tziolis. Der Grieche nimmt den Ball freistehend volley mit dem linken Fuß, trifft das Ding aber nicht richtig. Daniel Heuer Fernandes wirft sich ins lange Eck und hält sicher.

16. Ihren zweiten Eckstoß führen die Hamburger schnell und kurz aus. Von der linken Seite flankt Levin Öztunali. Auf Höhe des zweiten Pfostens kommt Bakery Jatta vollkommen ungedeckt zum Kopfball und setzt den aus vier Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. Das ist die erste Torchance dieser Partie - und was für eine!

15. Nach einiger Zeit wird der HSV mal wieder konstruktiv. Aus dem Zentrum spielt Levin Öztunali mit Übersicht rechts im Sechzehner Balery Jatta an. Dieser sucht Ludovit Reis, der mit seinem Schussversuch von der Strafraumgrenze hängenbleibt.

11. Dann wird auf der linken Seite Dennis Jastrzembski ins Tempo geschickt. Diesmal ist dessen lauf in die Box nicht zu verhindern. Erst die gefährliche Flanke zur Mitte bereinigt dann Hamburgs Dennis Hadzikadunic. Im Anschluss bringt auch die erste Düsseldorfer Ecke nichts ein.

9. Nun hat Düsseldorf eine erste längere Ballbesitzphase. Dabei aber entwickelt man zunächst kaum Vortrieb.

7. Jetzt kommt bei der Fortuna erstmals richtig Zielstrebigkeit rein. Dennis Jastrzembski dringt über links in den Strafraum ein, sieht sich dort dann aber zwei Hamburgern gegenüber und bekommt von Bakery Jatta den Ball abgenommen.

5. Erneut tanken sich die Hanseaten über rechts zur Grundlinie. Von dort flankt Ludovit Reis. Dessen Hereingabe kommt bis zu Laszlo Benes durch. Dessen Aufsetzer mit dem linken Fuß springt über das Tor. Da Felix Klaus aber noch leicht abfälscht, zieht das eine erste Ecke nach sich, die in der Folge ertraglos verpufft.

4. Kurz darauf deuten die Gäste erste Umschaltbemühungen an. Sonderlich weit kommen die Rheinländer allerdings nicht und ziehen sich nach dem Ballverlust schnell wieder zurück.

3. Zunächst verzeichnen die Hamburger eine Menge Ballbesitz, greifen jetzt über rechts an. Bakery Jatta gelangt in den Sechzehner, bleibt dort dann aber hängen.

1. Soeben ertönt der Anpfiff. Im ausverkauften Volksparkstadion stoßen die Hausherren an.

HSV vs. Fortuna Düsseldorf: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn Dafür aber müssten die Hanseaten ihren Negativlauf beenden. Nehmen wir das Testspiel gegen Volendam hinzu, haben die Hamburger dreimal in Folge 1:2 verloren - in der Liga zuletzt in Elversberg und Osnabrück. Damit machte man sich den starken Saisonstart mit fünf ungeschlagenen Spielen (vier Siege) ein wenig kaputt. Immerhin stehen die Rothosen zu Hause in Pflichtspielen noch makellos da, haben gegen Schalke (5:3), Hertha (3:0) und Rostock (2:0) jeweils Dreier eingefahren. Die letzte Heimniederlage geht auf die Relegation im Juni zurück, als es gegen Stuttgart ein schmerzliches 1:3 setzte.

vor Beginn Zum Auftakt der 8. Spieltages erleben wir ein absolutes Topspiel. Der Tabellendritte hat den Spitzenreiter zu Gast. Lediglich ein Pünktchen liegt zwischen beiden Mannschaften. Mit einem Sieg könnte der HSV also am heutigen Kontrahenten vorbei auf Platz 1 klettern.

vor Beginn Ebenfalls zwei Veränderungen gibt es aufseiten der Gäste nach dem 1:1 gegen Hannover. Shinta Appelkamp und Vincent Vermeij finden sich auf der Bank wieder. Dafür beordert Daniel Thioune heute Ao Tanaka und Dennis Jastrzembski in die Düsseldorfer Anfangsformation.

vor Beginn Im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Osnabrück nimmt Tim Walter zwei Wechsel vor. Anstelle von Moritz Heyer und Jean-Luc Dompe (beide Bank) rücken der von einer Verletzung genesene Miro Muheim und Levin Öztunali in die Hamburger Startelf.

vor Beginn Für Fortuna Düsseldorf werden diese elf Spieler auflaufen: Kastenmeier - Zimmermann, Siebert, de Wijs, Iyoha - Engelhardt - Klaus, Tanaka, Johannesson, Tzolis - Jastrzembski.

vor Beginn Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst der Mannschaftsaufstellung des Hamburger SV: Heuer Fernandes - van der Brempt, Ramos, Hadzikadunic, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Öztunali.

vor Beginn Der neue Spieltag wird direkt mit einem Kracher eröffnet. Der HSV will nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße zurück, in der Tabelle reicht es aktuell trotzdem noch für Platz drei. Die Rothosen liegen nur einen Punkt hinter Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Ein Sieg also und man wäre vorbei.

vor Beginn Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr, gespielt wird im Hamburger Volksparkstadion.

vor Beginn Willkommen zum Zweitligaspiel am 8. Spieltag zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf.