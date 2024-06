FC Bayern München, News und Gerüchte: Dayot Upamecano offenbar ein Verkaufskandidat - Angebliches Transferziel "bereit" für Wechsel zum FCB

© getty

FC Bayern München, News: Oumar Solet "bereit" für Wechsel zum FCB

Oumar Solet von RB Salzburg hat sich zu den Gerüchten über ein angebliches Interesse des FC Bayern München geäußert.

"Ich war sehr überrascht, als ich das gehört habe. Aber natürlich fühlt es sich großartig an. Wichtig ist aber, dass ich jetzt nicht abhebe und weiter bodenständig bleibe. Nur so kann ich in meiner Karriere viel erreichen", sagte der Innenverteidiger gegenüber der Bild. Der 24-Jährige gilt beim deutschen Rekordmeister dem Vernehmen nach als Alternative zu Jonathan Tah.

Solet glaubt, für die Bayern "bereit" zu sein. "Ich will meinen Traum leben und alles dafür tun. Ich denke, ich habe in Salzburg gezeigt, dass ich auch auf hohem Niveau spielen kann", erklärte er.

2020 war Solet für 4,5 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Salzburg gewechselt, federführend für den Transfer war der heutige FCB-Sportdirektor Christoph Freund. "Er ist ein Mentor für mich! Ich habe ihm viel zu verdanken. Christoph hat mich gefördert, er war auch ein bisschen hart zu mir und hat immer viel gefordert. Deshalb bin ich aber der Spieler, der ich heute bin", sagte der Franzose. Über einen Wechsel nach München hätten sich beide aber "noch nicht konkret unterhalten".

Auch von Bayerns neuem Trainer Vincent Kompany zeigte sich Solet begeistert. "Als Spieler mochte ich ihn sehr. Als Trainer habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich habe schon viele gute Sachen gehört. Er legt viel Wert auf die Arbeit mit jungen Spielern. Als Innenverteidiger könnte ich sicher viel von ihm lernen."

Solet kam in der abgelaufenen Saison in 28 Spielen für Salzburg zum Einsatz. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.