FC Bayern München: Zwischenzeugnisse für die FCB-Profis! Eine Fünf und eine glatte Eins

FC Bayern München: Jamal Musiala

18 Einsätze, fünf Tore, drei Vorlagen, 1212 Minuten

Jamal Musiala erlebt bisher eine wechselhafte Saison. Sein Start war alles andere als gut, was auch an einem Muskelfaserriss lag. Mitte der Hinrunde fing sich das Top-Talent aber. In den ersten drei Champions-League-Spielen steuerte der Offensivmann eine Torvorlage und zwei Tore bei. Auch in der Bundesliga kam er mit je einer Vorlage in Mainz und Leipzig sowie einem Doppelpack gegen Darmstadt immer besser ins Rollen.

Kurz darauf setzte ihn wieder eine Verletzung außer Gefecht. Diesmal am Oberschenkel. Mit einem Tor in Wolfsburg verabschiedet sich Musiala zumindest mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause. Angesichts seines Talents ist die Erwartungshaltung für die Rückrunde aber eine andere. Note: 3.