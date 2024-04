FC Bayern München, News und Gerüchte - Lothar Matthäus glaubt nicht an Kehrtwende bei Thomas Tuchel: "Nein, warum sollten sie?"

© imago images

FC Bayern München, News: Matthäus glaubt nicht an Kehrtwende bei Thomas Tuchel

Lothar Matthäus kann sich nicht vorstellen, dass der FC Bayern bei Thomas Tuchel eine Kehrtwende vollzieht und den 50-Jährigen trotz vereinbarter Trennung über das Saisonende hinaus beschäftigt.

"Nein, warum sollten sie? Sie suchen einen neuen Trainer und werden nicht die Rolle rückwärts machen", meinte der ehemalige Nationalspieler gegenüber der Sport Bild.

Es wirke, als "sei das Team mit Tuchel in der Champions League eine Zweckgemeinschaft, die sich zusammengerauft hat. Nach dem Motto: Wir können gemeinsam noch etwas erreichen, also ziehen wir es durch. Jeder will den Titel, das eint Mannschaft und Trainer. Sonst ist aber zu viel Porzellan zerschlagen worden. Alle beim FC Bayern außer Max Eberl, der erst später dazukam, waren der Meinung: Tuchel ist nicht der Richtige. Das hat sich sicher nicht geändert", so Matthäus weiter.

Tuchel wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Als heißester Kandidat auf seine Nachfolge wird nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann inzwischen Ralf Rangnick gehandelt. Dieser müsse diverser Medienberichte zufolge nur noch eine Einwilligung geben.