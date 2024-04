FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Eintracht Frankfurt: Der Pechvogel sorgt für Maradona-Vibes - eine klare Empfehlung für Real

© getty

FC Bayern - Eintracht Frankfurt, Noten: Konrad Laimer

Der Pechvogel des Spiels! Laimer begann statt Aleksandar Pavlovic an Goretzkas Seite und legte eine starke Anfangsphase hin. Kanes Treffer zum 1:0 bereitete er mit einem überragenden Solo nach eigenem Ballgewinn vor, dezente Maradona-Vibes. In der 26. setzte Laimer noch Müller in Szene - doch dann musste er angeschlagen runter. Note: 2.