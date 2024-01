FC Bayern München, News und Gerüchte: Was der Berater-Wechsel von Leroy Sané für den FCB bedeuten könnte

© getty

FC Bayern München, Gerücht: PSG wohl an Matthijs de Ligt interessiert

Laut eines Berichts von RMC Sport soll Paris Saint-Germain an Matthijs de Ligt interessiert sein. In ihm sehe man ein hochkarätiges Level, das dem Team einen echten Mehrwert liefern kann. Der Haken: Der FC Bayern hat kein Interesse an einem Verkauf. Wenig verwunderlich, schaut man auf die Verletztenliste in der Abwehrreihe.

De Ligt verpasste große Teile der Hinrunde verletzt. Zuletzt gab es mehrere Gerüchte, dass er im kommenden Sommer ein Verkaufskandidat sein könnte.