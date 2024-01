FC Bayern München, News und Gerüchte: "Definitiv Interesse" aus England an Joshua Kimmich, Real Madrid will Alphonso Davies wohl per Tauschdeal holen

© getty

FC Bayern, Gerücht: Tauschdeal mit Real Madrid wegen Alphonso Davies?

Um dem FC Bayern einen Transfer von Alphonso Davies im Sommer schmackhaft zu machen, will Real Madrid wohl im Gegenzug einen Abwehrspieler nach München schicken. Dies berichtet die Sport Bild.

In ihrem Bericht heißt es, Reals Verantwortliche wollten den jungen Innenverteidiger Rafa Marín in einen Deal zur Verpflichtung von Davies einbinden. Der Abwehrspieler, der auch auf der linken Seite einsetzbar ist, gehört in Spanien zu den großen Talenten und ist sechsmaliger U21-Nationalspieler.

Aktuell ist Marín von Real an den LaLiga-Rivalen Deportivo Alavés ausgeliehen. Sein Vertrag bei den Blancos, zu denen er 2016 vom FC Sevilla wechselte, läuft noch bis 2026.

Real Madrid wird bereits seit mehreren Monaten mit Davies in Verbindung gebracht. Dessen Arbeitspapier ist noch bis 2025 gültig, die Verhandlungen mit dem FCB wegen einer Verlängerung liegen aktuell auf Eis.

Sollte der kanadische Nationalspieler keinen neuen Vertrag unterzeichnen, wäre der kommende Sommer die letzte Gelegenheit, noch eine hohe Ablöse für ihn einzustreichen.

Bei Real soll indes die Entscheidung über eine Einbindung Maríns in einen möglichen Deal noch nicht final gefallen sein. Dies werde erst passieren, wenn er zurück in Madrid ist und Trainer Carlo Ancelotti sein Okay gebe. Sollte der Italiener Marín unter den vier Top-Innenverteidigern Madrids verorten, solle dieser bleiben.

In dieser Saison absolvierte Marín 18 LaLiga-Spiele für Alavés. Zudem kam er auch zweimal in der Copa del Rey zum Einsatz. Zuvor hatte er in 69 Einsätzen für Reals Castilla-Mannschaft vier Tore erzielt und einen Assist geliefert.