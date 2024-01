Von "schockverliebt" bis ratlos: So ging Trainer Thomas Tuchel mit seinen acht Niederlagen beim FC Bayern München um

© getty

Pokal-Aus als Warnschuss für den Saison-Endspurt

1:2 gegen den SC Freiburg (Viertelfinale DFB-Pokal), 4. April 2023

Zehn Tage nach seinem Amtsantritt beim FC Bayern hatte Thomas Tuchel schon ein spektakuläres 4:2 im Klassiker gegen den BVB hinter sich - doch das zweite Pflichtspiel unter seiner Regie brachte das Aus im DFB-Pokal. So wie er nicht viel für den Sieg gegen Dortmund konnte, so wenig war auch die Niederlage gegen Freiburg seine Schuld. Die Bayern waren optisch überlegen, kassierten aber einen Distanztreffer und in der 95. Minute nach einem Handspiel von Jamal Musiala das entscheidende Gegentor durch einen Elfmeter.

Tuchel blieb hinterher bei seiner Analyse oberflächlich, bemängelte, dass "der allerletzte Hunger, die allerletzte Gier, das Ding zu erzwingen" bei seinem Team gefehlt habe. "Das wird uns jetzt eine Weile beschäftigen, das zu verdauen", orakelte er - und hatte damit Recht. Der Triple-Traum war in München jedenfalls ausgeträumt. "Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen und uns weiterentwickeln", forderte Tuchel.

Die Lehren und die Weiterentwicklung folgten allerdings nicht schnell. Zwar gab es am Wochenende nach der Niederlage eine 1:0-Revanche in Freiburg in der Liga, danach aber folgten vier Pflichtspiele ohne Sieg, die die Experten schon die Erfolgsbilanz Tuchels mit der seines entlassenen Vorgängers Julian Nagelsmann vergleichen ließ.