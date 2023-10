FC Bayern München, News und Gerüchte: Christian Früchtl peilt Rückkehr an - Mainz-Spieler im Visier des FCB?

Christian Früchtl peilt eine Rückkehr nach München an. Der FCB soll an Brajan Gruda dran gewesen sein. Und: Das Thema Mazraoui ist noch nicht erledigt. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

© Imago Images

FC Bayern München, News: FCB kündigt weitere Gespräche mit Mazraoui an

Nach dem 3:1-Auswärtssieg bei Galatasaray Istanbul in der Champions League hat Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen einige Anmerkungen zum Thema Noussair Mazraoui gemacht. Der FCB-Rechtsverteidiger hatte mit Posts zum Hamas-Überfall auf Israel für Wirbel gesorgt. Die Bayern hatten daraufhin Mazraoui zu einem Gespräch einbestellt und sich dann entschieden, mit ihm weiterzumachen. In Istanbul stand der Marokkaner in der Startelf von Trainer Thomas Tuchel.

"Wir möchten das Thema nicht aussparen", sagte Dreesen bei seiner Bankettrede nach dem Auswärtssieg. "Ich finde es klasse, wie Thomas Tuchel es auf der Pressekonferenz vergangenen Freitag gesagt hat: Wir wollen unseren Spieler Noussair Mazraoui natürlich voll in unsere Mannschaft integrieren", erklärte der Vorstandschef und fügte hinzu: "Es wird weitere Gespräche geben."