FC Bayern München, News und Gerüchte: Kommt Harry Kane erst 2024 ablösefrei zum FCB?

Kommt Harry Kane womöglich erst 2024 ablösefrei zum FC Bayern München? Der Stürmer soll angeblich offen für alle Optionen sein. Es gibt beim Rekordmeister aber offenbar zwei Alternativen für Kane. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Kommt Harry Kane erst 2024 ablösefrei zum FCB? Mittlerweile vergeht kein Tag mehr ohne neue Wasserstandsmeldung zum Interesse des FC Bayern München an Tottenhams Stürmer Harry Kane. In der aktuellen Ausgabe der Sport Bild heißt es nun, beim FCB gäbe es längst einen internen Beschluss. Demnach will der Rekordmeister den Angreifer auch dann an die Isar holen, sollten die Spurs die Freigabe für Kane verweigern. Heißt: Kommt Kane nicht in diesem Sommer für eine hohe Ablösesumme, dann will man ihn 2024 ablösefrei holen, da dann sein Vertrag in London ausläuft. Diese Taktik soll auch mit Kane abgestimmt sein, heißt es. Auch der Nationalstürmer Englands signalisierte demnach seine Bereitschaft, zur Not eben erst in einem Jahr zum FC Bayern zu wechseln.

© getty FC Bayern, News: Saisonstart wohl ohne Manuel Neuer Das Comeback von Manuel Neuer verzögert sich offenbar weiter. Ein Einsatz des 37-jährigen Kapitäns von Bayern München zum Bundesliga-Auftakt am 18. August bei Werder Bremen sei "zunehmend unwahrscheinlich", berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch. Neuer hatte sich im Dezember bei einer Skitour den Unterschenkel gebrochen und fällt seitdem aus. Er ist allerdings schon seit Wochen zurück im torwartspezifischen Training und übte in dieser Woche schon vor dem offiziellen Vorbereitungsstart beim deutschen Rekordmeister auch auf dem Platz. Allerdings sei nun laut SZ wie erwartet "intern verabredet" worden, dass Neuer die Asienreise des Klubs (24. Juli bis 3. August) nicht mit antreten werde. Neuer benötige auf seinem langen Weg zurück mehr Zeit, zu Hause ließe sich der Rückstand besser aufholen. Der Plan laute, ihn nach der Asientour "teilintegriert" ins Mannschaftstraining aufzunehmen. Daher das Fragezeichen hinter seinem Einsatz in Bremen. Nicht ausgeschlossen scheint daher, dass Neuer-Vertreter Yann Sommer zunächst in München bleiben muss. Der Schweizer Nationaltorhüter wird mit Inter Mailand in Verbindung gebracht. Alexander Nübel dagegen wurde laut Bild von den Checks am Donnerstag freigestellt. Der VfB Stuttgart und Premier-League-Absteiger Leeds United gelten als interessiert.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Harry Kane angeblich offen für alle Optionen Auch die englische Daily Mail will beinahe täglich die neuesten Entwicklungen im Poker im Kane kennen. Das aktuelle Gerücht der Zeitung: Kane werde Tottenham den Ball überlassen und dem neuen Trainer Ange Postecoglou beim ersten Treffen am Mittwoch mitteilen, dass er für alle Optionen offen ist. Trotz des großen Interesses der Bayern, deren bisherige zwei Angebote bereits von den Spurs abgelehnt wurden, wird Kane in die Gespräche mit Postecoglou gehen und sich alle Optionen offen halten - weil er sich in einer sehr guten Position befindet, schreibt das Blatt. Sollte es den Bayern nämlich nicht gelingen, sich in diesem Sommer mit den Spurs auf Wechsel zu einigen, weiß der Stürmer, dass er im nächsten Jahr ablösefrei gehen kann. Denn, so wird davon ausgegangen, dann stehen ihm nicht nur der FCB, sondern eine Reihe europäischer Spitzenklubs zur Auswahl. Ein Bericht des Telegraph haut in dieselbe Kerbe: Demnach freue sich Kane auf das erste Treffen mit Coach Postecoglou am Mittwoch und werde dabei deutlich machen, dass er mit Blick auf seine Zukunft noch offen ist und keine Entscheidung getroffen hat. Postecoglou müsse Kane jedoch davon überzeugen, dass er Tottenham schnell wieder in Europa etablieren und um Titel kämpfen kann.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Julián Álvarez und Dusan Vlahovic als Alternativen für Harry Kane? Doch was, wenn es mit Kane in diesem Sommer eben nicht klappt? Bleibt es dann bei der bisherigen Sturm-Besetzung mit Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel? Geht es nach Informationen der Sport Bild, lautet die Antwort: Nein! Die Zeitschrift will erfahren haben, dass die Bayern auch einen Plan B ausgeheckt haben. Demnach gibt es zwei Stürmer auf der Liste des FCB, die ein Jahr ohne Harry Kane überbrücken könnten. Dabei handelt es sich um Julián Álvarez von Manchester City und Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Álvarez hat bei City noch Vertrag bis 2028, muss sich aber meist hinter Erling Haaland anstellen. Der FC Bayern hofft deshalb, dass es eine Chance gibt, den argentinischen Weltmeister für ein Jahr auszuleihen. Auch Vlahovic, wie Álvarez 23 Jahre alt, war bei der Alten Dame in seiner ersten Saison nicht unumstrittener Stammspieler. Bei ihm ist ebenso eine Leihe angedacht, um das aktuelle Duo Choupo-Moting und Tel zu ergänzen.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: FCB wohl erneut an Yassine Bounou interessiert Nicht nur die Aufstellung im Sturm beschäftigt den deutschen Rekordmeister derzeit, auch auf den Torhüterpositionen herrscht noch Unklarheit. Yann Sommer steht aufgrund der Rückkehr von Manuel Neuer wohl vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Daher sollen die Bayern ihr Interesse an Yassine Bounou wiederbelebt haben. Das berichtet das spanische Fußball-Portal Relevo. Demnach wisse der FC Sevilla von dem Interesse des FCB und warte auf ein Angebot. Bono soll bereit sein, sich einem historischen Verein anzuschließen, der alles gewinnen will. Der 32-jährige Torwart steht in Spanien noch bis 2025 unter Vertrag.

© Getty Images FC Bayern München, Gerücht: Uli Hoeneß soll FCB-Fanartikel persönlich testen Nach Angaben der Sport Bild mischt Uli Hoeneß wieder gehörig beim FC Bayern mit - und dies nicht nur zusammen mit Trainer Thomas Tuchel bei der Kaderplanung. So soll Hoeneß offenbar regelmäßig Artikel aus dem Bayern-Fanshop einkaufen, um sie entweder persönlich oder im engeren Familienkreis zu testen. Dabei soll es sich um Zahnbürsten oder Spielzeug handeln. Hoeneß wolle so herauskriegen, ob die Gegenstände "Bayern-like" oder, so schreibt die Zeitschrift, doch eher "China-Schrott" seien. Der Ehrenpräsident des FCB habe offenbar auch über einen längeren Zeitraum in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen und sich anschließend beschwert, dass diese zu schnell fasere. Gegenüber der Sport Bild wollte sich Hoeneß jedoch nicht dazu äußern.

© getty FC Bayern München, Gerücht: Eintracht Frankfurt holt Stefan Buck vom FCB Der ehemalige Co-Trainer beim FC Bayern, Dino Toppmöller, bekommt für seinen Posten als Chefcoach von Eintracht Frankfurt Verstärkung vom FCB. Stefan Buck wird Toppmöllers Co-Trainer bei der SGE. Buck arbeitete beim FC Bayern bislang als Assistent der zweiten Mannschaft.