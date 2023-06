FC Bayern - News und Gerüchte: Kolo Muani liebäugelt mit England - Mazraoui denkt wohl an Abschied

Dem FC Bayern droht offenbar ein weiterer Sturmkandidat durch die Lappen zu gehen, während ein weiterer Abwehrspieler unzufrieden sein soll. Die News und Gerüchte aus München.

© getty

FC Bayern, Gerücht: Randal Kolo Muani tendiert wohl eher zu England-Wechsel

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer gestaltet sich beim FC Bayern weiter schwierig. Einer der Topkandidaten, Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani, hat sich nun im französischen Fernsehen zu seiner Zukunft geäußert und aufhorchen lassen.

Dem Pay-TV-Sender Canal+ sagte der Eintracht-Star: "Es ist schmeichelhaft, wenn PSG hinter dir her ist, wie andere große Vereine auch. Aber nur weil man aus Paris kommt oder dort aufgewachsen ist, muss man nicht automatisch bei PSG spielen."

Diese Worte sollten dem FC Bayern eigentlich Mut machen. Doch Kolo Muani legte nach: "Ganz ehrlich, wer würde nicht davon träumen, in der Premier League zu spielen? Es ist eine der besten Ligen, die es gibt."

In der Premier League soll besonders Manchester United an Kolo Muani interessiert sein. Die Red Devils sollen laut The Athletic sogar schon detaillierte Gespräche mit dem Franzosen geführt haben. Gut möglich also, dass sich die Münchner anders orientieren müssen, zumal Uli Hoeneß jüngst Victor Osimhen von Napoli gegenüber der Süddeutschen Zeitung als "völlig unbezahlbar" bezeichnet hatte.