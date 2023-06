FC Bayern, News und Gerüchte: Konkurrenz bei Dusan Vlahovic für FCB - Wende bei Declan Rice?

Der FC Bayern hat offenbar namhafte Konkurrenz im Werben um Stürmer Dusan Vlahovic von Juventus. Zudem bahnt sich eine Wende bei Thomas Tuchels Wunschspieler Declan Rice an. Die News und Gerüchte auch München.

Juventus erhoffe sich eine Ablöse in der Region jener 80 Millionen Euro, die man Anfang 2022 für Vlahovic an die Fiorentina überwies. Cristiano Guintoli (Napoli) soll zeitnah bei Juventus als Sportchef anfangen, und Vlahovic wäre dann gleich seine wichtigste Personalie.

Allerdings wollen beide Vereine gemäß Gazzetta eine mögliche Ablöse mit Tauschgeschäften drücken. Bei Chelsea versuche man den aktuell an Juves Erzrivalen Inter ausgeliehenen Romelu Lukaku in einen Deal zu integrieren. Atléticos Präsident Enrique Cerezo wolle unbedingt den ehemaligen Turiner Álvaro Morata zurück zur Alten Dame schicken und im Gegenzug Vlahovic für nach Madrid holen.

Neben dem FC Bayern sollen zwei weitere namhafte Vereine konkretes Interesse am serbischen Nationalspieler Dusan Vlahovic (23) von Juventus zeigen. Während die Bayern mit Juve nach Informationen von GOAL und SPOX Gespräche führen, haben laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport der FC Chelsea und Atlético Madrid den Bianconeri Angebote für den Stürmer unterbreitet.

In jedem Fall sollen die Hammers eine Summe nördlich der 100 Millionen Euro für ihren Kapitän verlangen. Dem Vernehmen nach werde es konkrete Verhandlungen aber ohnehin erst nach dem Finale der UEFA Conference League am Mittwoch gegen die Fiorentina geben, da sich Rice voll auf dieses Spiel konzentrieren wolle.

Der Name Declan Rice wird weiter heiß diskutiert. Nun meldet der spanische Journalist José Félix Díaz von der Marca einen neuen Stand. Laut seinen Informationen soll der englische Nationalspieler sogar kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen.

© getty

FC Bayern, News: BVB-Boss Watzke sprach mit Uli Hoeneß nach Meister-Entscheidung

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag verraten, dass er noch am Abend nach der verpatzten Meisterschaft des BVB mit keinem geringeren als Uli Hoeneß telefoniert hat.

"Ich habe noch am Abend der Meister-Entscheidung mit Uli Hoeneß telefoniert. Er hat mich angerufen", erklärte Watzke.

Und Watzke betonte: "Ich habe diese Geste von Uli Hoeneß als wertschätzend empfunden. Unser Verhältnis hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert." Das Thema des Gesprächs behielt Watzke jedoch für sich: "Das verrate ich Ihnen natürlich nicht."

Übrigens: "Ich habe auch mit Oliver Kahn Kontakt gehabt, er war schließlich bis zuletzt der Vorstandschef der Bayern."