FC Bayern München, News und Gerüchte: Neue Details zum Comeback-Plan von Manuel Neuer

Das Comeback von Manuel Neuer rückt nach seinem erlittenen Unterschenkelbruch wohl näher. Christian Heidel vom FSV Mainz 05 findet, dass derzeit zu viel Kritik auf den FC Bayern München und vor allem Oliver Kahn einprasselt. Auf Instagram hat Thomas Müller den FCB auf die kommenden Aufgaben eingeschworen. Lothar Matthäus rechnet nicht damit, dass Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt verpflichtet wird. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

FC Bayern München, News: Christian Heidel verteidigt Oliver Kahn und den FCB

Christian Heidel vom FSV Mainz 05 findet, dass derzeit zu viel Kritik auf den FC Bayern München und vor allem Oliver Kahn einprasselt. "Dass er unter besonderer medialer Beobachtung steht, ist ja völlig klar", sagte der Sportvorstand bei ran über den CEO des Rekordmeisters: "Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß waren über Jahrzehnte Aushängeschilder dieses Klubs. Es ist normal, wenn neue Männer am Ruder sind, dass alles genauestens beobachtet wird."

Zwar habe der FCB "eine schlechtere Saison gespielt und natürlich werden da Fragen gestellt, aber das hat Oliver Kahn ja auch schon in seiner Zeit als Fußballer beim FC Bayern erlebt. Ich glaube nicht, dass er in dieses Amt eingestiegen ist in dem Glauben, er hat die nächsten zehn Jahre Ruhe". Kahn müsse "da reinwachsen. Ich denke, dass Olli Kahn derzeit in einer Findungsphase ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern jetzt schon Änderungen am Führungspersonal vornimmt, weil die Saison jetzt mal nicht so gut läuft".

Auch Joshua Kimmich bekam vom Mainzer aufbauende Worte. "Momentan wird er mir viel zu häufig kritisiert", sagte Heidel über den Mittelfeldspieler: "Er nimmt aktuell eine polarisierende Stellung ein, die er so gar nicht verdient hat. Jedes Spiel wird auf die Goldwaage gelegt, jedes Tun wird auf die Goldwaage gelegt." Dennoch sei Kimmich aus seiner Sicht "derjenige, der das Spiel bestimmt". Der Nationalspieler sei "ein herausragender Spieler, mit einer derzeit vielleicht etwas schwächeren Phase. Aber er wird zurückkommen, da bin ich mir sicher. Er ist einer der besten Spieler in Deutschland".