FC Bayern, News und Gerüchte: FCB führt offenbar Geldstrafen-Katalog ein

Der FC Bayern hat nach mehreren Jahren wieder einen Geldstrafen-Katalog eingeführt. Sadio Mané sieht den FCB auf Augenhöhe mit der internationalen Konkurrenz. Ein Ex-Talent packt über den Aufstieg von Thomas Müller aus. Außerdem: Präsident Herbert Hainer möchte eine enge Bindung zu den Fans. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

Die Bayern-Bosse wollen damit primär die Aufmerksamkeit für die anstehenden Wochen schärfen. Nach dem 1:0-Sieg in Paris soll der Katalog den Spielern präsentiert worden sein, vor allem Pünktlichkeit soll ein wichtiger Aspekt sein.

Die Bayern treffen in der kommenden Woche im Rückspiel zuhause auf Paris Saint-Germain. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister mit 1:0 für sich entschieden.

Mané feierte nach einer Entzündung des Wadenbeins erst am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin sein Comeback nach knapp viermonatiger Verletzungspause. "Ich hoffe, dass ich schnell Minuten sammeln kann und Richtung Rückspiel gegen PSG wieder zu alter Form komme", ist der Stürmer aber optimistisch, bald wieder voll eingreifen zu können.

Die Stärke des deutschen Rekordmeisters sei "überall bekannt, die Historie hat eine Strahlkraft. So war es übrigens auch in meinem Fall, als ich mich zum Wechsel nach München entschied".

Sadio Mané ist der Überzeugung, dass der FC Bayern in dieser Saison sportlich noch viel erreichen kann. "Unsere aktuelle Mannschaft hat bewiesen, wozu sie fähig ist. Wenn Sie mich fragen, ob wir mit allen Mannschaften mithalten können: Auf jeden Fall, ich sehe keine Mannschaft, die größer als Bayern ist oder unschlagbar wäre", sagte der Senegalese gegenüber der Sport Bild .

FC Bayern, News: Ex-Talent spricht über Müller-Aufstieg

Ex-Bayer-Talent Mario Erb hat im Interview mit Sport1 über den Aufstieg von Thomas Müller beim deutschen Rekordmeister gesprochen. "Thomas machte in der Champions League sein erstes Spiel. Er kam rein und hat das Ding halt rein gedrückt. So war Thomas Müller und ich habe mich brutal für ihn gefreut. Er war damals schon total sympathisch und so ist er bis heute geblieben", erinnerte sich Erb zurück.

Der rasche Durchmarsch des Stürmers von den Amateuren in die erste Mannschaft sei für Erb aber keine Überraschung gewesen. "Er hat einfach immer die Qualität gehabt. Er hat auch in der A-Jugend regelmäßig die Hütten gemacht. Damals hat er sich den Ball rechts oder links vorbei gelegt und die Kirsche rein gemacht", so Erb.

Deshalb sei es beim mittlerweile 33-Jährigen "nie Glück, sondern immer Können. Das sieht bei ihm etwas hölzern aus, dass du denkst 'Was macht der da?', aber er macht die Buden und dann ist es eine Klasse für sich."