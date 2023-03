FC Bayern München - Expected-Goals-Tabelle: So müsste die Torjägerliste des FCB eigentlich aussehen

Der FC Bayern hat nach dem Wechsel von Robert Lewandowski keinen richtigen Torjäger mehr in seinen Reihen. In der Bundesliga führt Jamal Musiala das interne Ranking an. Ein Blick auf die Datenbank von understat.com, die zu jeder Torchance einen Expected-Goals-Wert errechnet, zeigt jedoch, dass ein anderer FCB-Spieler ganz oben in der Liste stehen müsste.

Vorweg: Über die Bedeutung von Expected Goals lässt sich freilich streiten. Dennoch liefert das beliebte Analyse-Tool Richtwerte, an denen sich zumindest orientiert werden kann. Der xG-Wert ist in den meisten Fällen aussagekräftiger als die klassische Torschuss-Statistik, in der ein Pfostentreffer aus kurzer Entfernung genauso viel wert ist wie ein harmloser Versuch aus der Distanz. In diesem nach xGoals geordneten Ranking werden nur Spieler beachtet, die in dieser Bundesliga-Saison auch ein Tor für den FC Bayern erzielt haben.

© getty Benjamin Pavard - Platz 13 Position: Abwehr | reale Statistik: 1 Tor, 1 Assist in 20 Einsätzen

Abwehr | reale Statistik: 1 Tor, 1 Assist in 20 Einsätzen xG-Wert: 0,63 Tore, 2,59 Assists Pavard hat also um 0,37 besser vor dem Tor performt als erwartet.

© getty Matthijs de Ligt - Platz 12 Position: Abwehr | reale Statistik: 2 Tore, 0 Assists in 20 Einsätzen

Abwehr | reale Statistik: 2 Tore, 0 Assists in 20 Einsätzen xG-Wert: 0,68 Tore (0,18 Assists)

© getty Marcel Sabitzer - Platz 11 Position: Mittelfeld | reale Statistik: 1 Tor, 1 Assists in 15 Einsätzen

Mittelfeld | reale Statistik: 1 Tor, 1 Assists in 15 Einsätzen xG-Wert: 1,03 Tore (0,28 Assists) Durch das Leihgeschäft mit Manchester United wird sich an Sabitzers Statistiken nichts mehr ändern in dieser Saison.

© getty Joshua Kimmich - Platz 10 Position: Mittelfeld | reale Statistik: 3 Tore, 4 Assists in 22 Einsätzen

Mittelfeld | reale Statistik: 3 Tore, 4 Assists in 22 Einsätzen xG-Wert: 1,06 Tore (3,62 Assists)

© getty Mathys Tel - Platz 9 Position: Angriff | reale Statistik: 4 Tore, 0 Assists in 14 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 4 Tore, 0 Assists in 14 Einsätzen xG-Wert: 2,07 Tore (0,31 Assists)

© getty Kingsley Coman - Platz 8 Position: Angriff | reale Statistik: 5 Tore, 4 Assists in 16 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 5 Tore, 4 Assists in 16 Einsätzen xG-Wert: 3,48 Tore (3,33 Assists)

© imago images Leon Goretzka - Platz 7 Position: Mittelfeld | reale Statistik: 3 Tore, 1 Assist in 18 Einsätzen

Mittelfeld | reale Statistik: 3 Tore, 1 Assist in 18 Einsätzen xG-Wert: 4,35 Tore (2,47 Assists) Bei Goretzka tritt zum ersten Mal der Fall ein, dass er weniger Tore erzielt hat als erwartet. Laut Expected-Goals-Wert hätte er mindestens einmal häufiger treffen müssen.

© getty Leroy Sané - Platz 6 Position: Angriff | reale Statistik: 6 Tore, 3 Assists in 21 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 6 Tore, 3 Assists in 21 Einsätzen xG-Wert: 5,04 Tore (3,75 Assists)

© imago images Thomas Müller - Platz 5 Position: Angriff | reale Statistik: 4 Tore, 7 Assists in 16 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 4 Tore, 7 Assists in 16 Einsätzen xG-Wert: 5,14 Tore (5,53 Assists)

© imago images Eric Maxim Choupo-Moting - Platz 4 Position: Angriff | reale Statistik: 10 Tore, 2 Assists in 17 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 10 Tore, 2 Assists in 17 Einsätzen xG-Wert: 7,29 Tore (2,02 Assists) Die bislang höchste Differenz: Choupo-Moting hätte laut Expected-Goals-Wert lediglich siebenmal auf der Anzeigetafel auftauchen dürfen, dennoch hatten nur drei Bayern-Spieler höhere Chancen auf noch mehr Tore.

© imago images Serge Gnabry - Platz 3 Position: Angriff | reale Statistik: 9 Tore, 4 Assists in 23 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 9 Tore, 4 Assists in 23 Einsätzen xG-Wert: 7,39 Tore (3,97 Assists)

© imago images Jamal Musiala - Platz 2 Position: Angriff | reale Statistik: 11 Tore, 8 Assists in 22 Einsätzen

Angriff | reale Statistik: 11 Tore, 8 Assists in 22 Einsätzen xG-Wert: 7,65 Tore (4,92 Assists) Mit einer Differenz von 3,35 ist Musiala der größte "Überperformer" des FC Bayern in dieser Saison. Andererseits kann das auch als hohe Qualität angesehen werden: Der 20-Jährige erzielt Tore, die eigentlich keine werden sollten - wie zum Beispiel, wenn er vor dem Abschluss mehrere Gegenspieler stehen lässt.