FC Bayern verpflichtet den portugiesischen Lahm! Der Transfer von João Cancelo aus drei Perspektiven

João Cancelo verlässt Manchester City und schließt sich dem FC Bayern München auf Leihbasis an, das bestätigte der FCB am Dienstag. Im Sommer hat der Rekordmeister eine Kaufoption für den derzeit wertvollsten Außenverteidiger der Welt. Der Transfer kam überraschend, ergibt aber zumindest für den Rekordmeister sehr viel Sinn. Drei Perspektiven zum Cancelo-Wechsel.

Einen Haken hat die Geschichte allerdings: Die Kaufoption soll laut der britischen Nachrichtenagentur PA bei umgerechnet 70,1 Millionen Euro liegen. Eine Stange Geld für einen Klub, der im Sommer womöglich auch noch andere Baustellen schließen muss. Gerade die Neunerposition wird derzeit wieder zum Thema in München. Andererseits haben die Münchner bei Lucas Hernández und Matthijs de Ligt bewiesen, dass sie einen Wunschspieler auch mal gern teuer bezahlen. Ob Cancelo das mit dann 29 Jahren wert ist, muss er in diesem Halbjahr unter Beweis stellen.

Doch auch Cancelo muss sich in München erst einmal zurecht - und seine Form wiederfinden. Zuletzt fiel er in Manchester nach der WM in ein kleines Loch, verlor sogar seinen Stammplatz bei Manchester City. Angesichts der Konstanz, die er in den letzten Jahren zeigte, ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass das nur eine Phase war. Durch das Leihmodell gehen die Bayern zudem kein Risiko. Sollte Cancelo unerwartet floppen, ziehen sie die Kaufoption eben nicht. Erreicht er seine Normalform, hat der Serienmeister der Bundesliga einen neuen Weltklassespieler.

Darüber hinaus kann der Neuzugang auch als einrückender Rechts- oder Linksverteidiger spielen. Eine Rolle, wie sie zuletzt mehrere Spieler im Kader der Bayern bekleiden sollten, um den Spielaufbau im Mittelfeldzentrum zu unterstützen. Sowohl Benjamin Pavard als auch Josip Stanisic sind aber technisch zu limitiert, um das auf hohem Niveau zu spielen. Cancelo könnte aber die perfekte Entlastung für Joshua Kimmich im Spielaufbau sein. Seit Philipp Lahm gab es keinen Rechtsverteidiger mehr beim FC Bayern, der in der Lage war, das Spiel derart an sich zu reißen. Cancelo hat hinsichtlich der Spielintelligenz und der technischen Fähigkeiten ähnliche Veranlagungen wie der ehemalige FCB-Kapitän.

In der Vergangenheit waren die Münchner schon häufiger an Cancelo interessiert und auch Nagelsmann gilt als Fan des Spielers. Nun wird der Transferwunsch ganz überraschend erfüllt. Das wird allerdings auch Folgen auf die weitere Kaderplanung haben.

© imago images

João Cancelo: Der Transfer aus der Sicht des Spielers und von Manchester City

Mit 28 Jahren wird Cancelo wohl nicht mehr viele Gelegenheiten bekommen, eine andere Liga kennenzulernen. Dennoch ist es überraschend, dass er sich als Stammspieler im Winter von Manchester City verabschiedet. Immerhin ist der Außenverteidiger der Defensivspieler mit den meisten Pflichtspielminuten bei den Skyblues (1.866).

Dass er zuletzt etwas schwächelte, sorgte dafür, dass Pep Guardiola ihn nach der WM kaum einsetzte. Die Situation spitzte sich laut The Athletic zu, als Guardiola ihn am Freitag gegen Arsenal nicht einsetzte. Danach hatte das Personal den Eindruck, dass Cancelo bei den taktischen Besprechungen nicht aufpasste und nicht auf die Anweisungen der Trainer hörte.

Dennoch ist es schwer nachvollziehbar, dass City einen seiner besten Spieler der letzten Jahre einfach so abgibt. Mit 28 Jahren ist Cancelo noch lange nicht am Ende seiner Karriere angekommen.

Guardiola geht damit ein gewisses Risiko. Zwar hat der erst 18-jährige Rico Lewis seine Chance hinten rechts nutzen können, doch es ist unklar, wie beständig er in diesem Alter schon sein kann. Erst im Februar 2022 hatte Cancelo seinen Vertrag bei Manchester City bis 2027 verlängert, nun wird er offenbar mit der ersten Formkrise fallen gelassen. Laut dem Telegraph soll es sogar Spannungen zwischen Guardiola und seinem Spieler gegeben haben.

Dass er nun relativ plötzlich zu den Bayern wechselt, spricht für diese These. Cancelo aber wird in München die Möglichkeit bekommen, sein Niveau wieder zu erreichen und ein absoluter Leistungsträger zu werden. So wie er es zuvor bei Manchester City getan hat.

Wie es im Sommer weitergeht, ließ Cancelo bei seiner Vorstellung derweil offen. Das Video, welches er kurz vor der Bestätigung des Wechsels bei Instagram gepostet hatte, sollte eine Rückkehr nach Manchester nicht ausschließen, sagte er: "Das war nicht so gemeint. Wir müssen schauen, was die fünf Monate bringen, ich will mit einem klaren Kopf hier sein, es geht erst einmal um eine Leihe. Wir werden dann am Ende der Saison noch einmal darüber reden. Ich bin aber noch bei Manchester City unter Vertrag. Ich sehe das noch nicht als einen endgültigen Abschied vom Verein."

FC Bayern: João Cancelo im Steckbrief