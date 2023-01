FC Bayern München: Transfer offiziell! FCB holt João Cancelo von Manchester City

Der Transfer-Kracher ist perfekt! Der FC Bayern München hat sich die Dienste von João Cancelo gesichert. Der Außenverteidiger wechselt zunächst auf Leihbasis von Manchester City zum deutschen Rekordmeister.

Der 28-Jährige wird bis Saisonende vom englischen Topklub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ausgeliehen. "Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung des Klubs. Laut Medienberichten soll die Kaufoption bei 70 Millionen Euro liegen.

Cancelo selbst hatte sich zuvor schon via Instagram von seinem bisherigen Klub verabschiedet. "Einmal ein Cityzen, immer ein Cityzen. Vielen Dank", schrieb er und postete ein Video mit Highlights im Trikot der Skyblues dazu. Wie einen definitiven Abschied wollte Cancelo die Nachricht aber nicht verstanden wissen.

"Das Video mag wie ein Abschied klingen, aber das war nicht so gemeint. Wir müssen schauen, was die fünf Monate bringen, ich will mit einem klaren Kopf hier sein, es geht erst einmal um eine Leihe. Wir werden dann am Ende der Saison noch einmal darüber reden. Ich bin aber noch bei Manchester City unter Vertrag. Ich sehe das noch nicht als einen endgültigen Abschied vom Verein", erklärte Cancelo auf seiner Vorstellungs-PK.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic schwärmt von João Cancelo"

Salihamidzic sagte über den Neuzugang: "João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft."

Sein Debüt könnte Cancelo bereits am Mittwoch im DFB-Pokal beim FSV Mainz feiern. "Er ist fit und theoretisch in der Lage, morgen zu spielen. Wir haben sehr viele fitte Spieler für morgen, ich bin noch nicht sicher", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und hob Cancelos Fähigkeiten hervor: "Er spielt einen Ticken lieber rechts als links. Hat viele Fähigkeiten, nach innen zu gehen, hat einen guten Schuss, Dynamik und gute Flanken, hat eine andere Charakteristik als die Spieler, die wir schon haben."

Cancelo ist nach Daley Blind und Yann Sommer der dritte Winter-Neuzugang der Bayern. "Der FC Bayern ist ein großartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiß, dass dieser Klub, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an - ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben", sagte Cancelo.

Der portugiesische Nationalspieler ist gelernter Rechtsverteidiger, kam sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei ManCity zudem links hinten in Abwehr zum Einsatz. Bei den Bayern dürfte Cancelo Benjamin Pavard auf die Bank verdrängen. Der Franzose, der zuletzt mit einem Wechsel kokettiert hatte, konnte zuletzt als Rechtsverteidiger nicht restlos überzeugen und sieht sich selbst ohnehin eher im Zentrum. Gegen Frankfurt agierte Eigengewächs Josip Stanisic rechts hinten. Der vor der Winterpause überzeugende Noussair Mazraoui fällt aufgrund einer Herzbeutelentzündung auf unbestimmte Zeit aus.

FC Bayern München holt João Cancelo von Manchester City

Cancelo hat in seiner Karriere bislang in 41 Länderspielen für Portugal sieben Tore erzielt. Für Manchester City, wo er noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, kam er seit seinem Wechsel von Juventus auf die Insel 2019 für 65 Millionen Euro auf 154 Pflichtspiele (neun Tore, 22 Vorlagen). Vor seiner Zeit bei Juventus war der WM-Teilnehmer für den FC Valencia, Inter Mailand und Benfica aktiv.

In der laufenden Saison war Cancelo zunächst als Stammspieler gesetzt, zuletzt soll es jedoch zu Spannungen zwischen ihm und Coach Guardiola gekommen sein. In den vergangenen drei Pflichtspielen blieb Cancelo bei ManCity ohne Einsatzzeit.

FC Bayern: João Cancelo im Steckbrief