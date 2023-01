FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor Mainz-Spiel heute im Liveticker

Der FC Bayern München steht nach drei Unentschieden in Folge unter Druck und will im Achtelfinale des DFB-Pokals in Mainz für ein Erfolgserlebnis sorgen. Einen Tag vor der Partie stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter. Hier könnt Ihr im Liveticker dabei sein.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Doch unabhängig von Cancelo gibt es beim FC Bayern einiges an Gesprächsbedarf: Wie soll nach drei sieglosen Spielen in der Liga zum Start ins Jahr 2023 zumindest das Weiterkommen im nationalen Pokal gelingen? Kehrt der zuletzt fehlende Leon Goretzka zurück? Und darf Benjamin Pavard wieder von Beginn an ran, nachdem er gegen Frankfurt 90 Minuten auf der Bank saß?

Vor Beginn: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird sich der portugiesische Rechtsverteidiger von Manchester City noch im Winter auf Leihbasis dem FCB anschließen. Bereits beim Abschlusstraining vor dem Mainz-Spiel am Dienstagabend soll er dabei sein und könnte im Pokal-Achtelfinale schon zum Kader gehören.

Vor Beginn: Los geht die Medienrunde mit Nagelsmann um 12.30 Uhr, neben einigen kritischen Fragen zu den Leistungen nach der WM-Pause dürfte eine Personalie bestimmend sein: João Cancelo.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Pokalspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwochabend.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann vor Mainz-Spiel heute im Livestream

Der FC Bayern stellt wie gewohnt einen kostenlosen Livestream bereit, mit dem der Pressetalk mit Julian Nagelsmann verfolgt werden kann. Hier geht's zum Stream.

Auch im Re-Live könnt Ihr den Stream im Nachgang abrufen.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Die Begegnungen im Überblick