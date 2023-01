Der Transfer von Yann Sommer zum FC Bayern ist perfekt. Für bis zu 9,5 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen wechselt der Schweizer Torhüter von Borussia Mönchengladbach zu den Münchnern, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschreibt.

Nach dem Engagement an der Isar verbrachte er noch zwei Jahre in Düsseldorf und etwas später im Amateurfußball. Heute gilt die Verpflichtung Del'Hayes als Paradebeispiel für die Transfer-Strategie der Bayern, der direkten Konkurrenz die besten Spieler wegzukaufen.

Persönlich sollte sich der Wechsel für ihn aber nicht auszahlen. Unter dem damaligen Trainer Pál Csernai saß er häufig nur auf der Ersatzbank, überhaupt brachte er es in fünf Spielzeiten für die Bayern nur auf 100 Pflichtspiele. Das änderte sich auch nicht, als 1983 dann Udo Lattek an der Seitenlinie übernahm.

Der gebürtige Aachener fing in seiner Heimatstadt mit dem Fußballspielen an, ehe er es über Borussia Mönchengladbach im Sommer 1980 zu den Bayern schaffte. Die Münchner blätterten damals eine Rekordsumme von knapp 1,3 Millionen D-Mark hin.

In München entwickelte sich der Mittelfeldspieler nichtsdestotrotz zu einem der besten Fußballer aller Zeiten. 410-mal stand er für die Bayern während seiner zwei Engagements - 1992 kam er nach einem Ausflug in die Serie A noch einmal zu den Bayern zurück - auf dem Platz, wobei er 100 Tore erzielte und 50 Treffer vorbereitete. Auch seine Erfolge beim FCB können sich mehr als sehen lassen. Siebenmal wurde er deutscher Meister, zweimal DFB-Pokal-Sieger, einmal Supercup-Sieger und einmal UEFA-Cup-Sieger.

Später war Andersson noch beim anderen FCB unterwegs, beim FC Barcelona. Verletzungsbedingt kam er in drei Jahren bei den Katalanen aber nur auf 31 Einsätze. Beendete dann in Schweden seine Karriere.

Im Anschluss schloss er sich dem Hamburger SV an, für den er bis zu seinem Karriereende spielen sollte. Danach stieg er direkt in die Führungsetage der Hamburger auf. 2018 wurde er in den HSV-Aufsichtsrat gewählt, ein Jahr später folgte die Wahl zum Vereinspräsident. Dieses Amt führt er auch heute noch aus.

Einer aus der Kategorie: Griff ins Klo. Baumjohann kam in München nie über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Für die Profis der Bayern absolvierte er insgesamt nur vier Pflichtspiele, nur eines davon von Beginn an. Auch für die zweite Mannschaft lief er kaum auf, stand nur dreimal auf dem Platz.

Dante

Wechselte 2012/13 für 4,7 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern

Bei den Gladbachern war der Verteidiger Leistungsträger und Publikumsliebling, dennoch entschied er sich im Sommer 2012 für einen Transfer an die Isar. Knüpfte beim FC Bayern auf anhieb an die Leistungen bei der Borussia an und entwickelte sich schnell zur unverzichtbaren Stütze in der Defensive.

Bis 2015 gewann er mit dem FCB drei Meisterschaften, zwei DFB-Pokale und einen CL-Pokal. Vor allem seine Premierensaison bei den Bayern gestaltete sich erfolgreich, als man das Triple gewann. Erst als Pep Guardiola beim deutschen Rekordmeister unternahm, nahm Dantes Spielzeit drastisch ab.

Kickte danach noch ein Jahr beim VfL Wolfsburg, ehe er in die Ligue 1 wechselte, wo er seit 2016 das Trikot von OGC Nizza trägt.