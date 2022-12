FC Bayern, News und Gerüchte: Karriereende oder DFB-Rücktritt? So plant Manuel Neuer sein Comeback

Manuel Neuer muss die Saison aufgrund eines Unterschenkelbruchs vorzeitig beenden. Der Kapitän des FC Bayern München schmiedet aber offenbar schon Pläne für ein Comeback. Der Einsatz von Noussair Mazraoui für Marokko im WM-Halbfinale gegen Frankreich ist fraglich. Und: Julian Nagelsmann ist zu Gast beim Biathlon in Hochfilzen. Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Neuer hatte sich am Freitag beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen. Der Kapitän der Münchner fällt für den Rest der Saison aus. Als Ersatz steht Neues langjähriger Backup Sven Ulreich parat. Laut Sky denkt der FC Bayern allerdings auch über eine vorzeitige Rückholaktion von Alexander Nübel nach. Der Ex-Schalker ist noch bis Saisonende an die AS Monaco verliehen. Die Bayern müssten sich allerdings erst mit den Monegassen einig werden. ( Hier gibt es Fragen und Antworten zu Manuel Neuers Saisonaus )

Manuel Neuer hat nach dem Verletzungsschock offenbar umgehend den Blick nach vorne gerichtet. Wie Sport1 und Bild berichten, peilt Neuer eine Rückkehr als Nummer eins zur kommenden Saison an. Zum Vorbereitungsstart will der 36-Jährige wieder voll belastbar sein.

FC Bayern, News: Noussair Mazraoui bangt um Halbfinal-Einsatz

Noussair Mazraoui musste beim historischen Halbfinal-Einzug der marokkanischen Nationalmannschaft bei der WM in Katar passen. "Er ist krank", begründete Trainer Walid Regragui das Fehlen des Linksverteidigers im Viertelfinale gegen Portugal (1:0).

Der Coach hofft mit Blick auf das Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) auf die Rückkehr des 25-Jährigen. "Ich bin zuversichtlich, dass er zurückkommt. Er ist wichtig für mein System und das Team", sagte Regragui.

Mazraoui musste schon in der Auftaktpartie gegen Kroatien (0:0) wegen Problemen am Hüftbeuger angeschlagen ausgewechselt werden. Anschließend stand er aber dreimal in der Startelf. Der Defensivspieler war vor der Saison ablösefrei von Ajax Amsterdam zum FC Bayern gewechselt. Marokko hat mit dem Sieg gegen Portugal als erstes afrikanisches Team in der WM-Historie ein Halbfinale erreicht.

WM 2022 in Katar: Die Halbfinals im Überblick