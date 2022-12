FC Bayern, News und Gerüchte: Saison für Lucas Hernández wohl gelaufen, Bastian Schweinsteiger schwärmt von Gonçalo Ramos

Konrad Laimer, Lucas Hernández, Gonçalo Ramos - rund um den FC Bayern ist auch während der WM eine Menge los. Üble Nachrichten gibt es derweil von Manuel Neuer. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 10. Dezember.

Eberl hat jedenfalls die Hoffnung auf einen Verbleib des österreichischen Nationalspielers noch nicht aufgegeben. "Wenn es nur ein Prozent wäre, dann würde ich um dieses eine Prozent fighten, so wie ich es immer gemacht habe", betonte der Ex-Gladbacher auf seiner Vorstellungspressekonferenz bei RB.

Konrad Laimer, der immer wieder mit Bayern München in Verbindung gebracht wird und dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hat sich laut RB Leipzigs neuem Sportchef Max Eberl noch nicht entschieden, ob er die Sachsen verlässt.

FC Bayern, News: Wohl kein Comeback von Lucas Hernández in dieser Saison

Ein Comeback noch in dieser Saison ist für den schwer am Knie verletzten Lucas Hernández kein Thema. Die AZ berichtet, dass eine Rückkehr des Bayern-Verteidigers in der laufenden Spielzeit "kein realistisches Szenario" sei.

Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar bei Frankreichs Auftaktspiel gegen Australien (4:1) einen Kreuzbandriss zugezogen. Mittlerweile ist der 26-Jährige operiert worden und hat seine Reha in München gestartet. Zarte Hoffnungen, er könnte noch 2022/23 wieder für den FC Bayern auflaufen, dürften gemäß des Berichts aber wohl enttäuscht werden.

Dennoch wollen die Münchner Klubchefs mit dem ehemaligen Atlético-Star verlängern. Gespräche über eine Ausdehnung seines noch bis 2024 laufenden Arbeitspapiers sollen bereits stattgefunden haben.