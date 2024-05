VfB Stuttgart im Kadercheck, Transfers und Gerüchte: Viele Fragezeichen in der Offensive - wird ein Portugal-Knipser Guirassy-Nachfolger?

FC Bayern und BVB buhlen um Chris Führich

Der zweite große Wackelkandidat in der VfB-Offensive ist Chris Führich. Auch er hat bei den Schwaben zwar ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier, ähnlich wie bei Guirassy soll aber auch der deutsche Nationalspieler einen Passus besitzen, welcher es ihm ermöglicht, für knapp über 20 Millionen Euro den Verein zu wechseln.

Interesse wird vor allem dem FC Bayern nachgesagt, der nach der ersten titellosen Saison seit 2012 nach Verstärkungen auf den offensiven Außen sucht. Die Ablösesumme wäre für die Münchner wohl locker zu stemmen, allerdings soll nach Sky-Infos zunächst die Trainerfrage an der Säbener Straße geklärt werden. Aktuell deutet alles auf Vincent Kompany als neuen Chefcoach hin. Sollte er beim FCB unterschreiben, würde die Frage um Führich wohl bald geklärt werden.

Doch nicht nur in der Bundesliga weckt der EM-Fahrer Begehrlichkeiten. Neben den Bayern haben auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig ein Auge auf den Dribbler geworfen. Im Ausland soll es ebenfalls Interessenten geben. Chelsea gilt dort als mögliches Ziel.

Eine offizielle Offerte soll es indes bereits für Silas Katompa Mvumpa geben. In der groß aufspielenden Stuttgarter Offensive musste sich der 25-jährigen Flügelstürmer oftmals mit einem Platz auf der Bank anfreunden. Gleichzeitig zeigte er mit starken Auftritten im letzten Saisondrittel, etwa gegen die Bayern oder Borussia Mönchengladbach sein enormes Potenzial.

Englischen Medienberichten zufolge soll der FC Fulham nun an den VfB herangetreten und ein Angebot abgegeben haben. Rund acht Millionen Euro würden die Londoner für die Dienste Silas' bieten. Stuttgart fordert aber wohl mindestens 15 Millionen Euro. Möglich ist auch, dass der VfB nach einem Führich-Abgang auf einen Verbleib des Offensivspielers pochen könnte. Zudem halten sich Gerüchte um den Mainzer Brajan Gruda, an dem allerdings auch die anderen Topklubs der Bundesliga dran sind.

Darüber hinaus ist auch die Zukunft von Deniz Undav noch nicht vollständig geklärt. Spieler und Verein hatten zwar angekündigt, nach Ablauf der Leihe auf jeden Fall über den Sommer hinaus weiter miteinander zusammenarbeiten zu wollen, bislang gibt es allerdings noch keinen Vollzug.

"Er hat noch Vertrag in Brighton. Wir schauen, dass wir eine Lösung finden", sagte Wohlgemuth noch im April, angesprochen auf Undav. Der Stürmer selbst hatte sich ebenfalls jüngst positiv hinsichtlich einer Zukunft in Stuttgart geäußert. "Ich kann es mir gut vorstellen. Es macht richtig Spaß hier und wenn man so wertgeschätzt wird, dann möchte man bleiben. Es wird ein langer Sommer. Mal schauen, was passiert", so der Nationalspieler. Der VfB soll eine Kaufoption in Höhe von rund 20 Millionen Euro besitzen.