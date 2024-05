BVB, News und Gerüchte: Werder Bremen wildert wohl bei Borussia Dortmund - Klubs von Messi und CR7 locken Marco Reus

© getty

BVB, Gerücht: Werder Bremen will Dortmund-Youngster

Werder Bremen hat offenbar ein Auge auf BVB-Youngster Ole Pohlmann geworfen. Das geht aus einem Bericht der Ruhr Nachrichten hervor.

Demnach würde der 23-Jährige gerne den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen, die Perspektive in Dortmund scheint aber schwierig. Die Konkurrenz in der Mittelfeldzentrale, in der Pohlmann zuhause ist, ist schlichtweg zu groß.

Werder hingegen könnte ihm eine sportliche Weiterentwicklung im Sinne von Bundesliga-Spielminuten bieten. Entschieden ist demnach aber noch nichts. In den kommenden Wochen soll ein Gespräch zwischen Pohlmann und den BVB-Verantwortlichen stattfinden.

Neben Bremen sind angeblich auch Klubs aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Portugal am Offensivspieler interessiert. Bereits im vergangenen Winter stand ein Wechsel zum FSV Mainz 05 im Raum, dieser zerschlug sich jedoch.