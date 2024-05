BVB, News und Gerüchte: Neues Heimtrikot von Borussia Dortmund in Rap-Video geleakt - Ticketanfragen für Finale in Wembley explodieren

© getty

BVB, News: Neues Heimtrikot von Borussia Dortmund geleakt

Borussia Dortmund wird in der kommenden Saison bei seinen Heimspielen wieder in den klassischen schwarz-gelben Farben auflaufen. Das wird zumindest in einem Musikvideo deutlich.

Im Video zum Song "Classic" von Rapper Miami Yacine, in dem auch Marco Reus zu sehen ist, ist das neue Jersey erstmals in voller Pracht zu sehen.

Auffällig ist, dass das Trikot hauptsächlich in Gelb gehalten ist, die Ärmel sind komplett schwarz. Außerdem ziert das neue Heimtrikot schwarze, dezente Längststreifen, die in der Mitte unterbrochen sind und ein runder Kragen.

Erstmals auf dem Platz wird das Trikot beim Bundesliga-Finale am letzten Spieltag gegen Absteiger SV Darmstadt zu sehen sein.