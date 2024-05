BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund wohl vor Gesprächen mit Trainer Edin Terzic - drei Spieler auf der Abschussliste?

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund muss angeblich für Jadon Sancho nachzahlen

Der seit Winter von Manchester United ausgeliehene Jadon Sancho kommt Borussia Dortmund offenbar teurer zu stehen als gedacht. Durch den Einzug ins CL-Endspiel muss der BVB wohl eine Nachzahlung an die Red Devils leisten.

Das berichtet The Athletic. Demnach sind insgesamt bis zu vier Millionen Euro an Bonuszahlungen für Sancho fällig. Ein Sieg im Finale von Wembley würde die Summe dagegen nicht mehr bedeutend erhöhen, heißt es.

Der BVB würde Sancho gerne auch in der kommenden Saison in Dortmund halten. Dazu muss nun mit United verhandelt werden. Sportdirektor Sebastian Kehl gab an, dass "vielleicht auch andere Optionen" als ein Kauf möglich seien. Nämlich, möglicherweise "noch einmal mit Leihen zu arbeiten", wie er in den Fällen von Sancho und des ebenfalls ausgeliehen Ian Maatsen (vom FC Chelsea) ausführte.