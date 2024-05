BVB, News und Gerüchte: Interesse an EM-Teilnehmer Pascal Groß - Zuversicht bei Verpflichtung von Ian Maatsen

© getty

BVB, Gerücht: Borussia interessiert sich für EM-Fahrer Pascal Groß

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach einem neuen Sechser für das defensive Mittelfeld Pascal Groß von Brighton auf dem Zettel. Das berichtet Sky. Demnach sei der 33-Jährige ein Kandidat bei den Schwarz-Gelben, die sich in der Zentrale angeblich neu aufstellen wollen. Salih Özcan wäre ein Spieler, den die Dortmunder wohl auf dieser Position abgeben würden.

Allerdings gibt es beim BVB dem Bericht zufolge auch Vorbehalte gegen Groß - und das auch aufgrund seines Alters.

Neben den Dortmundern soll auch Eintracht Frankfurt am deutschen EM-Fahrer dran sein. Die Hessen hätten mit Groß bereits im vergangenen Jahr gesprochen und seien nun erneut an ihm interessiert.

Groß steht noch bis 2025 beim Tabellenelften der Premier League unter Vertrag. Er machte in der abgelaufenen Saison 36 Spiele in Englands höchster Liga und kam dabei auf vier Tore und zehn Assists. Von 2009 bis 2017 kickte Groß in der Bundesliga für die TSG 1899 Hoffenheim und den FC Ingolstadt (insgesamt 70 Spiele).