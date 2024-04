Matthias Sammer kritisiert Diskussion um Joshua Kimmich vom FC Bayern als "Bankrott-Erklärung"

"Für den deutschen Fußball und für uns in der Bewertung mit ihm wäre es eigentlich eine Bankrott-Erklärung, wenn er weggehen würde", sagte Sammer. "Ich würde hinterfragen, ob wir in unserem System solche Spieler nicht mehr schützen und in kritischen Phasen stabilisieren müssen, um wieder von ihnen zu profitieren", ergänzte er.

Kimmich steht als Führungsspieler des FC Bayern seit Monaten in der Kritik, was Sammer überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Einen Wechsel ins Ausland sah Shkodran Mustafi, ebenfalls Experte bei Prime Video, nicht als die schlechteste Lösung für den Bayern-Mittelfeldspieler: "Wenn du lange bei einem Klub bist, wird viel von dir erwartet. Dann tut es auch mal gut, woanders hinzukommen, wo auch andere Dinge wichtig sind, wo du den Fokus auf deine Leistung legst", meinte er.