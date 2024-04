BVB, News und Gerüchte: Verbleib von Ian Maatsen bei Borussia Dortmund? "Wird mehrere Optionen geben"

© getty

BVB, News: Ian Maatsen spricht über Verbleib bei Borussia Dortmund

Linksverteidiger Ian Maatsen hat durchblicken lassen, sich einen Verbleib bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus vorstellen zu können. "Was im Sommer sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Es wird sicher mehrere Optionen geben", sagte die Leihgabe des FC Chelsea gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Der22-Jährige fühle sich "sehr wohl" in Dortmund und sei "gerne hier. Und ich spüre natürlich auch, dass ich hier sehr willkommen bin." Priorität habe für Maatsen in seiner Karrierephase hauptsächlich genügend Spielzeit. "Es geht darum, viel zu spielen", so der Niederländer.

Über seine Zukunft will sich Maatsen jedoch erst nach Saisonende Gedanken machen. Bis dahin will er für den BVB 100 Prozent geben. "Ich habe bei Chelsea einen Vertrag, es ist ein großer Klub. Wie gesagt, gerade beschäftige ich mich noch nicht mit meiner Zukunft. Wir werden sehen, was passieren wird", betonte er.

Maatsen wechselte im Winter per Leihe zum BVB. Beim seinem Stammverein Chelsea hat der 22-Jährige noch Vertrag bis 2026, dem Vernehmen nach besitzt er jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro.