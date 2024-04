BVB, News und Gerüchte: Streit von Borussia Dortmund mit PSG enthüllt - Verhandlungen mit Paris Brunner stocken weiterhin

© getty

BVB, News: Zoff von Borussia Dortmund mit PSG enthüllt

Noch vor dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain gibt es zwischen beiden Teams ein Streitthema.

Dem Vernehmen nach stellt PSG für das Rückspiel in der französischen Hauptstadt am 7. Mai nicht das komplette Kontingent für Auswärtstickets zur Verfügung. Anstelle der üblichen fünf Prozent erhalten die BVB-Anhänger nur etwas mehr als vier Prozent der Karten. Somit kommen rund 500 Fans weniger in den Block.

Deshalb wandten sich nun mehrere Fan-Gruppierungen in einem gemeinsamen Brief an den BVB und forderten diesen auf, bei der UEFA Beschwerde einzureichen.

Dortmunds Verantwortlichen, die ebenfalls mit Unverständnis auf die Situation reagiert haben sollen, hoffen nach Informationen der Bild-Zeitung noch auf ein Entgegenkommen von PSG. Andernfalls soll tatsächlich Beschwerde eingereicht werden.

Paris hatte in der Vergangenheit schon mehrfach zu dieser Maßnahme gegriffen. Auch in anderen Stadien ist diese Vorgehensweise nicht unüblich.