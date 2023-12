FC Bayern, News und Gerüchte: "Eine Liste von Spielern" - Manchester City wollte beim FCB zuschlagen

Pep Guardiola ist es zu verdanken, dass Manchester City keine Spieler vom FC Bayern holte und das ausgefallene Duell mit Union Berlin könnte erst 2024 steigen. Dazu: Harry Kane hat eine neue Bleibe gefunden. Die FCB-News am Sonntag.

Im Dezember gibt es nur noch wenige mögliche Termine für eine Neuansetzung und dazu hat sich das Wetter in der bayerischen Landeshauptstadt nicht wirklich verbessert. Möglich wäre ein Wiederholungstermin in der kommenden Woche, allerdings finden da die Achtelfinalspiele im DFB-Pokal statt. Bayern und Union sind bereits ausgeschieden, die Begegnung wäre aber zweifellos eine Konkurrenz für die Spiele im Pokal.

Am Samstag fiel das Duell des FC Bayern in der Bundesliga mit Union Berlin den heftigen Schneefällen in München zum Opfer . Einen Ersatztermin gibt es bislang nicht. Laut eines Berichts der Bild gibt es bei der DFL aber Gedankenspiele, die Partie erst im kommenden Jahr auszutragen.

FC Bayern, Gerücht: Harry Kane findet Haus in München - FCB-Legende wohnte auch dort

Bayern-Stürmer Harry Kane hat wohl ein festes Zuhause für seine Zeit in München gefunden. Laut des Bild-Podcasts "Bayern Insider" soll der Engländer noch vor Weihnachten mit seiner Familie eine Villa in einem südlichen Vorort der bayrischen Landeshauptstadt beziehen.

Bis dato wohnte Kane, der im Sommer von Tottenham zu den Bayern gewechselt war, in einem Nobel-Hotel in der Münchener Innenstadt.

In der Villa, die der englische Nationalspieler nun wohl künftig bewohnen wird, hatte zuvor unter anderem auch der frühere Bayern-Verteidiger Lucas Hernández gelebt. Der Franzose verließ den FCB bekanntlich im Sommer in Richtung Paris Saint-Germain.

Kane wird mit seiner Ehefrau und seinen vier Kindern in die Villa einziehen. Diese bietet einiges an Luxus, zum Beispiel einen Whirlpool, einen Spa-Bereich und eine riesige Terrasse. Sie liegt zudem direkt an der Isar, mit dem Auto benötigt Kane rund 25 Minuten zu Bayerns Trainingszentrum an der Säbener Straße.

Übrigens wohnte einst auch schon Bayern-Legende Mehmet Scholl (von 1992 bis 2007 beim FCB) in Kanes neuer Villa.