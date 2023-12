BVB nach Remis beim FC Augsburg: Borussia Dortmund muss im Winter nachlegen

© getty

BVB: Immer wieder dieselben Ausreden

Und doch muss man in Dortmund aufpassen, sich diese Ansätze nicht zu schön zu reden. Selbst die vermeintliche Diskrepanz zwischen Champions League und Bundesliga ist größtenteils anhand von Ergebnissen konstruiert. In Newcastle hatte der BVB ebenso Spielglück wie beim Sieg in Mailand. Beide Spiele hätten mit etwas mehr Konsequenz beim Gegner anders laufen können.

Das bedeutet nicht, dass die Champions-League-Gruppenphase kein Erfolg gewesen wäre. Dortmund qualifizierte sich in einer schweren Gruppe verdient für das Achtelfinale. Doch auch da waren die Unstimmigkeiten sowie die Probleme bereits sichtbar. Dass eine Phase kommen würde, in der man sich nicht mehr auf das Spielglück verlassen kann, war absehbar.

In Dortmund aber war man stets darum bemüht, die zweifellos gute Jahresbilanz so zu interpretieren, dass jegliche Kritik unangebracht wäre. Man fand nach vermeintlichen Ausrutschern immer dieselben Ausreden. Nun sind es bereits sechs Punkte Rückstand auf RB Leipzig. Bayern und Leverkusen sind ohnehin nicht mehr in Sichtweise. Die Zeit der Ausreden sollte vorbei sein. Die Zeit der Rechtfertigung sowieso.

"Wir wissen, um unsere Tabellensituation. Wir werden nach Mainz ein Fazit ziehen und die Dinge analysieren", kündigte Sebastian Kehl bei Sky an: "Dann werden wir wieder angreifen. Die Quali für die Champions League dürfen wir nicht aus den Augen verlieren." Ohne nennenswerte Verstärkungen wird es für den BVB schwierig, Stabilität in dieses Team zu bekommen und die Ziele zu erreichen. Am ehesten spielt den Dortmundern noch in die Karten, dass es je nach Abschneiden der deutschen Mannschaften in Europa einen fünften Champions-League-Startplatz für die kommende Saison geben könnte.

Kehl ist dennoch auf dem Transfermarkt gefordert, Terzic auf der Trainerbank. Denn sich darauf zu verlassen, kann nicht der Anspruch sein. Wenn Borussia Dortmund in der Bundesliga mit großem Abstand nach oben auf dem fünften Platz steht, aber "alles gegeben" hat, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Das zu realisieren und zu akzeptieren, ist der erste wichtige Schritt vor dem Jahreswechsel.

