Kann der BVB punkten und RB Leipzig unter Druck setzen?

Aufstellung Augsburg Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch, Engels, Demirovic, F. Jensen - P. Tietz Aufstellung Dortmund Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Brandt, Can, Malen, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

BVB: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Dem entgegen steht die Heimstärke des FCA, der zwölf seiner 17 Punkte hier in der WWK-Arena geholt hat. Ob sich diese heute auswirkt, werden die nächsten 90 Minuten zeigen. Schiedsrichter der Partie ist Matthias Jöllenbeck.

vor Beginn Obendrein ist Augsburg für den BVB ein hartes Pflaster: Nur zwei der letzten fünf Auswärtsspiele gewann Schwarz-Gelb. Allerdings kassierten die bayerischen Schwaben nur gegen die Bayern genauso viele Gegentore wie gegen den BVB (je 61).

vor Beginn Unter der Woche sicherten sich die Dortmunder mit einem eher glücklichen 1:1 gegen Paris Saint-Germain den Gruppensieg in der Champions League. In der Bundesliga aber läuft es längst nicht so rund: Nur eins der letzten sechs Spiele konnte der BVB - nach zuvor fünf Siegen am Stück - für sich entscheiden.

vor Beginn Der FC Augsburg hat sich unter dem neuen Trainer Jesse Thorup gefangen und kletterte in der Tabelle über die vergangenen Wochen nach oben. Derzeit nimmt der FCA den 10. Platz ein, mit 17 Punkten. Bei einem Sieg lässt man die punktgleichen Gladbacher (9.) wieder hinter sich.

vor Beginn Als Tabellenfünfter der Bundesliga ist Borussia Dortmund angereist. Mit 25 Punkten hat die Terzic-Elf schon elf weniger als Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen, vier Punkte beträgt der Abstand zum internationalen Geschäft (4. Leipzig, 29 P.).

vor Beginn Nach der umstrittenen Roten Karte vor einer Woche gegen Leipzig (2:3) muss Routinier Hummels heute aussetzen. Nmecha und Ryerson fehlen verletzt, und auch Mittwochs-Torschütze Adeyemi befindet sich in Behandlung: Eine Sprunggelenksblessur zwingt ihn zur vorzeitigen Winterpause. Im Vergleich zum 1:1 unter der Woche gegen PSG verändert Terzic seine Elf auf vier Positionen: Süle ersetzt Hummels, Malen kommt für Adeyemi und Meunier sowie Schlotterbeck starten anstelle von Wolf und Özcan.

vor Beginn Iago plagen Knieprobleme, daher sitzt der Linksaußen auf der Bank und wird von Engels ersetzt. Von dieser Veränderung abgesehen schickt FCA-Trainer Jesse Thorup dieselbe Elf aufs Feld wie beim 0:2 gegen Werder Bremen.

BVB: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

FC Augsburg : Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch, Engels, Demirovic, F. Jensen - P. Tietz

: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch, Engels, Demirovic, F. Jensen - P. Tietz Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Brandt, Can, Malen, Reus, Bynoe-Gittens - Füllkrug

vor Beginn Gespielt wird in der Augsburger WWK-Arena, und zwar ab 15.30 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. Borussia Dortmund!