BVB, News und Gerüchte: Lothar Matthäus fordert eine Diskussion um Trainer Edin Terzic

BVB, News: Edin Terzic nimmt Niklas Süle in die Pflicht

Edin Terzic stellt sich schützend vor Niklas Süle, nimmt diesen aber gleichzeitig in die Pflicht. "Ich unterstreiche, dass er ein herausragender Verteidiger ist", so der BVB-Trainer laut den Ruhr Nachrichten: "Er hat es selbst in der Hand, seine Einsatzzeiten zu vergrößern. Es liegt an ihm, das konstant auf den Platz zu bekommen. Dann werden die kritischen Töne leiser."

Süle wisse "genau, wo wir finden, wo es noch Potenzial gibt", erklärte Terzic: "Das hat Niklas angenommen, das hat man gesehen. Er hat große Ziele bei Borussia Dortmund und der Nationalmannschaft." Süle kam in dieser Saison bisher nicht nachhaltig an Nico Schlotterbeck und Mats Hummels vorbei.