BVB, Noten und Einzelkritiken der Spieler von Borussia Dortmund beim 1:1 beim FC Augsburg: Verkaufskandidat überzeugt bei schwachem Auftritt

BVB beim FC Augsburg, Noten: Julian Brandt

In der tiefen Rolle im Mittelfeld weiß sich Brandt gut einzubringen. Hatte auch in Augsburg mehrere gute Szenen im Spielaufbau. Verstand es zudem auch gut, sich regelmäßig in der Offensive einzubringen. Dennoch ist das ein schwieriger Balanceakt. Manchmal fehlte der Mittelfeldspieler entweder in der Defensivarbeit oder im Angriffsspiel - was aber eher darin begründet liegt, dass er nahezu alles machen soll und muss. Note: 3.