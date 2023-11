Timo Werner und seine Situation bei RB Leipzig: Nebendarsteller in einem traurigen Film

Der Königstransfer des Sommers 2022 sitzt nur noch auf der Bank bei RB Leipzig: Timo Werner macht die wohl schwerste Phase seiner Karriere durch.

Überspitzt formuliert ist es aber auch egal, ob Werner fit ist oder nicht: Eine entscheidende Rolle hätte er für RB bei den Wölfen ohnehin höchstwahrscheinlich nicht gespielt. Denn Werner ist in Leipzig nicht mehr Haupt-, sondern nur noch Nebendarsteller in einem für ihn eher traurigen Film.

Es war nur eine kurze Meldung, die RB Leipzig am Mittwochmittag veröffentlichte : Timo Werner kann wegen Adduktorenbeschwerden nicht trainieren. Kein Wort verloren die Sachsen darüber, wie es mit der Einsatzfähigkeit des Stürmers im am Samstag anstehenden Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg aussieht.

© getty

Timo Werner: Nur noch Stürmer Nummer vier

18 Pflichtspiele hat das Team von Trainer Marco Rose in dieser Saison bislang gemacht - und in nur vier davon stand Werner in der Startelf. Zwei Tore gelangen ihm in der Bundesliga, der Siegtreffer in Gladbach und ein Tor beim deutlichen 6:0 gegen Köln. Nur insgesamt 370 Spielminuten in allen Wettbewerben sind mit Sicherheit nicht das, was sich Werner selbst vorgestellt hat.

Was sich sein Trainer aktuell lieber vorstellt, ist ein 4-4-2-System, in dem der schnelle Lois Openda und der wuchtige Benjamin Sesko die beiden Plätze ganz vorne besetzen. Und wenn einer der beiden ausgewechselt wird, gibt es auch noch Yussuf Poulsen bei den Leipzigern.

Stürmer Nummer vier - das ist aktuell die Realität für Werner. "Warum reden wir immer so schnell über Timo?", fragte Coach Rose im September bei einer Pressekonferenz, als der Champions-League-Sieger von 2021 bereits nur eine Nebenrolle bei ihm spielte. Weil der sich in einem "Karriere-Tief" befindet, wie schon manche Medien titelten. Weil die Erwartungen, die mit den 20 Millionen Euro Ablöse und einem angeblichen Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro verbunden sind, bei RB ganz andere waren. Weil niemand erklären kann, warum es bei Werner gerade gar nicht läuft.

"Im Moment bringt er das nicht so konstant auf den Platz, wie wir uns das alle wünschen", sagte Rose und blieb eine konkretere Begründung schuldig.