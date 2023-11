BVB, News und Gerüchte: Heidenheim interessiert sich angeblich für Koray Günter - Ousmane Dembélé blickt auf Dortmund-Zeit zurück

Der ehemalige Dortmunder Koray Günter könnte bald in der Bundesliga auflaufen. Ousmane Dembélé blickt erneut auf seine BVB-Zeit zurück. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Heidenheim interessiert sich für Ex-Dortmunder Koray Günter

Der 1. FC Heidenheim will angeblich den ehemaligen Dortmunder Koray Günter in die Bundesliga zurückholen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach wolle der Aufsteiger seine Defensive verstärken und sei dabei auf Günter aufmerksam geworden, der aktuell bei seinem Klub Hellas Verona keine Rolle spielt. Bei den Italienern wartet er in der laufenden Saison noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz.

Günter stammt aus der BVB-Jugend und machte für die Schwarz-Gelben ein Bundesliga-Spiel, als er 2013 beim 0:2 in Gladbach in der 89. Minute eingewechselt wurde. Danach zog es ihn im Januar 2014 für 2,5 Millionen Euro zu Galatasaray, ehe er in Italien für den FC Genua, Sampdoria und Hellas Verona kickte. Günter kommt auf 28 Duelle in der Süper Lig und 126 Partien in der Serie A.