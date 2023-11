BVB, News und Gerüchte - Julian Ryerson bemängelt fehlende Konstanz: "Das ist das Schlimme"

Julian Ryerson bemängelt die fehlende Konstanz bei Borussia Dortmund. Sébastien Haller und Karim Adeyemi sind für das Champions-League-Spiel bei der AC Mailand fraglich. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

Schließlich habe die vergangene Spielzeit gezeigt, welche Entwicklung innerhalb eines Jahres geschehen kann. "Die Saison ist ein Marathon, das hat man letztes Jahr schon gesehen", sagte Ryerson. "Als ich kam, waren wir neun Punkte hinter den Bayern und am Ende - leider - zumindest punktgleich, alles ist möglich."

Der Norweger glaubt jedoch an Besserung: "Wir haben aber noch Zeit und viele Spiele vor uns, um das zu verbessern."

Rechtsverteidiger Julian Ryerson hat in einem Interview mit Sky die fehlende Konstanz im Spiel von Borussia Dortmund bemängelt. "Das, was nicht gut bei uns ist, ist diese Inkonstanz", sagte der 26-Jährige. "Gegen Newcastle haben wir es zwei Mal auf den Platz gebracht, dann gegen Stuttgart nicht und das ist das Schlimme."

© getty

BVB, News: Auftritt von Borussia Dortmund gibt Didi Hamann Rätsel auf

Der Auftritt des BVB im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach gibt Dietmar Hamann Rätsel auf. Der Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte sagte bei Sky: "Nach dem Spiel weiß ich so viel wie vorher." Die Dortmunder hätten wieder zwei Gesichter gezeigt: "Und keine zwei Gesichter, die dunkelgrau und hellgrau sind, die sind schwarz und weiß. 28 Minuten nicht auf dem Platz, dann brennen sie ein Feuerwerk ab eine Viertelstunde lang."

Hamann lobte allerdings auch, wie die Borussia auf den 0:2-Rückstand reagiert hätten: "Aber man muss auch sagen, wie sie dann zurückgekommen sind und das Spiel drehen - das heißt, dass sie an sich glauben, dass sie Charakter haben, dass sie zusammenstehen."

Für Hamann ist nun wichtig, den Schwung und das Selbstvertrauen des 4:2-Erfolgs mir in die kommenden Begegnungen zu nehmen: "Das brauchen sie auch. Die nächsten fünf, sechs Spiele müssen sie immer am Limit spielen, wenn sie was mitnehmen wollen. Das werden jetzt sehr entscheidende Wochen für Dortmund und für Edin Terzic."